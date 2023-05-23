حاتم الورداني: «أسترازينيكا» ملتزمة بالاستثمار في مصر وإطلاق 25 منتجا خلال 3 سنوات

قال الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إن الشركة ملتزمة بالاستثمار في مصر وإطلاق 25 منتجًا خلال 3 سنوات.

وأضاف، خلال افتتاح المقر الجديد بالقاهرة، أنه يمثل خطوة مهمة وفارقة بالنسبة للشركة، معربًا عن التزامه بتوفير بيئة عمل صحية تعزز ثقافة الشمول والتنوع بما يسهم في تطوير قدرات وإسهامات الموظفين، وهو ما يُعدّ ركيزة نجاح أسترازينيكا وطموحها المستمر،

مشيرًا إلى التزام الشركة بالاستثمار في الممارسات المستدامة، مضيفًا أن “أسترازينيكا” ملتزمة بدعم مستقبل الرعاية الصحية، وذلك من خلال إطلاق العنان للعلم وما له من قوة يمكن أن تُغير من حياة الناس والمجتمع و البيئة.

خطط أسترازينيكا في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ

ويتبنى المقر الرئيسي الجديد تطبيق مجموعة من الممارسات المستدامة التي تتماشى مع التزام أسترازينيكا بحماية البيئة وعلاقاتها الممتدة بمصر،

حيث حصل المبنى المتواجد به المقر الرئيسي الجديد على شهادة نظام تصنيف المباني الخضراء العالمية “LEED Gold”، مما يعكس أيضًا خطط “أسترازينيكا” في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز الممارسات المستدامة في أعمالها وعبر سلاسل التوريد.

حضر الافتتاح الرسمي للمقر الجديد، جاريث بايلي السفير البريطاني بمصر، وهوكان إمسجورد السفير السويدي في مصر،

والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي،

والدكتورة بيلين انجيسو الرئيس الإقليمي لشركة أسترازينيكا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن مجموعة من الممثلين الحكوميين والأطباء والموظفين الذين كانوا جزءًا أساسيًّا من هذا الحدث المهم.

وخلال مراسم الافتتاح، شاركت أسترازينيكا خطط التوسع في مصر، وتوطين وتعزيز صناعة الدواء، كما تستمر الشركة في توفير بيئة عمل صحية،

حيث تم اعتمادها ضمن أفضل الشركات التي توفر بيئة عمل في مصر لمدة أربع سنوات متتالية من قِبل الشركة العالمية (Best Places to Work).

أعلنت الشركة، خلال مؤتمر قمة المناخ COP27، مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع الرعاية الصحية، والتحول نحو تطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء في مصر، بالتعاون مع السلطات الصحية،

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بدعم مبادرات استخدام الطاقة النظيفة، وذلك من خلال توفير محطات شحن السيارات الكهربائية للمستشفيات.

أسترازينيكا مصر تنجح في تحقيق خطوة قوية للتحول إلى الإمداد الأخضر

كما نجحت أسترازينيكا مصر في تحقيق خطوة قوية للتحول إلى الإمداد الأخضر، من خلال تحويل عملياتها من الجو إلى البحر، وهو ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 2000 طن سنويًّا نتيجة تطبيق هذا النهج.

وقد صرح جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، قائلًا: “تأتي شراكتنا الخضراء مع مصر باعتبارها إحدى أهم أولوياتنا، خاصة بعد قيام المملكة المتحدة بتسليم مصر رئاسة مؤتمر قمة المناخ COP27 في نوفمبر الماضي”.

وتابع: “وأنا فخور بشكل خاص لرؤية أسترازينيكا وهي شركة بريطانية سويدية كان لها مساهمة قوية في مكافحة فيروس كورونا من خلال برنامج التطعيم الخاص بها، تقوم بالالتزام بحماية البيئة من خلال افتتاح مقرها المستدام في القاهرة”.

“وتقوم أسترازينيكا بتوسيع عملياتها في مصر؛ وتلعب دورها في رحلة تحول مصر نحو الأخضر. إنه شيء مهم للغاية أن نرى المزيد من الشركات تقوم بتقليل انبعاثات الكربون من عملياتها في قطاع الرعاية الصحية”.

من جانبه، قام هوكان إمسجورد السفير السويدي في مصر، بإلقاء الضوء على جهود أسترازينيكا نحو تبني الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، والاستراتيجية الجادة التي تتبناها الشركة في مجال الاستدامة،

بالإضافة إلى النهج العلمي المتبع، لافتًا إلى أن استثمار أسترازينيكا في مصر دليل على الإمكانيات الجيدة التي تمتلكها البلاد لتحقيق النمو الاقتصادي.

عوض تاج الدين: تشجيع الدولة لمناخ الاستثمار

من جانبه أثنى الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على دور شركة أسترازينيكا وشركات الصناعة الدوائية المصرية ومتعددة الجنسيات، في دعم وتعزيز قطاع الرعاية الصحية وعلى أهمية التصنيع المحلي نحو تحقيق “رؤية مصر 2030″،

مضيفًا “لدى أسترازينيكا وجود قوي وراسخ في سوق الأدوية المصرية لأكثر من 50 عامًا في خدمة المرضى في مصر، ودعا سيادته الشركة، في ظل الطفرات غير المسبوقة بقطاع الرعاية الصحية وانطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل والدعم الرئاسى وتشجيع الدولة مناخ الاستثمار، للعمل على توطين صناعة الأدوية الحديثة وأدوية علاج الأورام والأدوية المبتكرة والبيولوجيا في مصر.

كما أكد الدكتور ايهاب كمال، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي، ضرورة التزام شركات الأدوية باتباع أساليب مستدامة لدعم الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أهمية تقديم أدوية وحلول مبتكرة لدعم المرضى المصريين.

الدكتور حاتم الورداني رئيس أسترازينيكا مصر

وصرحت الدكتورة بيلين انسيسو، الرئيس الإقليمي لشركة أسترازينيكا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بأن افتتاح المقر الجديد لشركة أسترازينيكا يمثل علامة فارقة لنا في مصر،

مؤكدةً أن “طموح أسترازينيكا عالميًّا يستند إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الممارسات المستدامة في كل أعمالنا”.

وأضافت أن أسترازينيكا كانت من أول سبع شركات في العالم عملت على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة من 1-3 ضمن مبادرة الأهداف العلمية صافي الصفر؛ وذلك للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، بحلول عام 2045 بحد أقصى.