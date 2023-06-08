حاتم الورداني: «أسترازينيكا» تدرب 4000 أخصائي رعاية صحية في مصر

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حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إن شركته ستجري خلال الثلاث سنوات المقبلة أحدث الفحوصات والتشخيصات الطبية لنحو مليون شخص يعانون من مختلف أنواع السرطان، بالإضافة إلى تدريب حوالي 4000 أخصائي رعاية صحية في مصر.

وأكد على حرص «أسترازينيكا» على المشاركة الفعالة في كل ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتعزيز مستوى الرعاية الصحية في المنطقة بأكملها.

جاء ذلك خلال مشاركة أسترازينيكا في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي في نسخته الثانية، والذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو الحالى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالمنارة.

كما قامت شركة أسترازينيكا بتوقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الرعاية الصحية المصرية فى حضور الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية بهدف تسليط الضوء على عبء أمراض الكلى المزمنة والتركيز على توجيه السياسات نحو التشخيص المبكر.

ومن خلال هذه الشراكة تحت شعار “مبادرة كلى”، تستهدف الشركة إجراء 200,000 فحص والكشف المبكر عن أمراض الكلى المزمنة، وتوعية المرضى والمجتمع، بالإضافة إلى تدريب الطاقم الطبي لهيئة الرعاية الصحية المصرية.

وقالت الدكتورة بيلين إنجيسو الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إنها متلزمة بتوفير أحدث الرعاية الصحية بشكل عادل للجميع، مشيرة إلى أنه من خلال برنامج الشركة لرعاية مرضى السرطان في أفريقيا “Act on Cancer Care Africa” ، تهدف إلى معالجة كافة العوائق التي تحول دون رعاية مرضى السرطان في أفريقيا، ودعم الأنظمة الصحية لتكون أكثر سهولة ومرونة واستدامة.