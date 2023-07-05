حاتم الرومى: «شمس الوادى» يستصلح 1100 فدان للعمل بالطاقة المتجددة

كشف حاتم الرومى رئيس مجلس إدارة شركة «تربل إم» للمقاولات، ورئيس لجنة الطاقة المتجددة بمجلس علماء مصر، عن تنفيذ مشروع لاستصلاح 1100 فدان تحت مسمى «شمس الوادى» لخلق مجتمع بيئى متكامل.

وأضاف – فى تصريح لـ«المال» – أن المشروع الذى ينفذ بالمشاركة بين المجلس والشركة يضم أراضى مقسمة إلى قطعتين، يتم إنشاؤها وتقسيمها كنموذج للقرى الزراعية المتكاملة تعمل بالطاقة الشمسية لتشغيل الآبار، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، إضافة إلى إنشاء وحدة بيوجاز.

المشروع يخلق فرص عمل للشباب فى الاستثمار الزراعى

وأكد «الرومى» أن المشروع يتم بالتمويل الذاتى للشركة بعيدا عن الاقتراض خاصة أن فكرة التمويل البنكى للمشروعات الزراعية ليست من أفضل الآليات التمويلية.

وتابع إن تلك القرى النموذجية سيتم بيعها للشباب لتنفيذ مشروعاتهم الزراعية والتوسع فى تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، بهدف أن تعود مصر كسلة غذاء للعالم كما كانت فى السابق.

ولفت إلى أنه تم إعداد نموذج للمزارع الصديقة للبيئة والمستدامة لتلك المزارع بشكل كامل فى الإسماعيلية على مساحة 15 فدانا تحت مسمى مزرعة «ريف» تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية ومختلف أنواع الطاقة الجديدة.

وأضاف أن مشروع مزرعة ريف تم إعداده كنموذج يتم إطلاقه من قبل المجموعة لإنشائه بشكل موسع فى الوادى الجديد على مساحة المشروع، لإنشاء محطة لتحلية المياه ومحطة للطاقة الشمسية إضافة إلى وحدة بيوجازلاستغلال روث الحيوانات.

ولفت إلى أن استغلال شمس الوادى الجديد فى استصلاح الأراضى الصحراوية سيحقق طفرة فى الإنتاج الزراعى بمصر، متوقعا أن خلق مجتمع بيئى نظيف متكامل متجانس مكتفى ذاتيا متطور من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد «الرومى» أن الشركة نجحت فى توفير تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوفيرالطاقة اللازمة لعملية الإنتاج فيصبح منتجا مصنوع كليا من الموارد الطبيعية داخل القرى الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أنه تم إعداد نماذج مستدامة لوحدات البيوجاز لإنتاج الغاز من روث الحيوانات لتوفير الطاقة لسكان تلك المزارع بقدرات متوسطة تصل من 80 – 100 م3 لكل 2 طن روث يضاف لها طن مياه يسهم فى إنتاج تلك الكميات من الغاز، إضافة إلى توفير سماد عضوى عالى الجودة.

ولفت إلى أن الاستثمار الزراعى والبيئى هو مستقبل مصر وبناء الجسور الخضراء بين الجامعات والمجتمع المدنى وتنظيم الزيارات الميدانية للتعرف على ما يتم على أرض الواقع وتعميمها فى مختلف المحافظات.