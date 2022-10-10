«جي 42» و«بنية» توقعان شراكة لتوفير حلول البنية التحتية التقنية الحيوية بمصر

أعلنت “جي 42” للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، اليوم عن توقيع شراكة قائمة على الاستثمار مع “بنية تكنولوجيز”، للحلول والخدمات الرقمية والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لنشر البنية التحتية الحيوية لحلول الذكاء الاصطناعي وقطاع الاتصالات في مصر.

وتُعد بنية تكنولوجيز من أبرز الشركات الداعمة لمساعي التحوّل الرقمي والبنية التحتية التقنية في السوق المصرية، وتمتلك الشركة رصيدا واسعا من الخبرات في مجالات تكامل الأنظمة ومراكز البيانات.

وتهدف جي 42 من خلال الشراكة إلى توفير رأس المال والحلول التقنية الضرورية لدعم مسيرة تطوير القطاع الرقمي في مصر ونشر البنية التحتية الرقمية اللازمة لحلول الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وأبراج الاتصالات والتقنيات السحابية، كما يُسلط استثمار جي 42 في بنية تكنولوجيز الضوء على مدى التزام الشركة بمصر كسوق استراتيجية للنمو ونقطة عبور نحو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووقع على الاتفاقية كل من منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة لدى جي 42؛ وأحمد مكي، االرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنية تكنولوجيز، في جناح جي 42 المُشارك في أعمال معرض جيتكس للتقنية في دبي. وستحصل جي 42 بموجب الاتفاقية على مقعد ضمن مجلس إدارة بنية تكنولوجيز.

وتعليقا على توقيع الاتفاقية قال المنصوري: “تتعاون جي 42، من موقعها كمستثمر استراتيجي وعضو في مجلس الإدارة، مع بنية تكنولوجيز لإطلاق العنان للمرحلة المقبلة من النمو الرقمي في مصر ومنطقة شمال أفريقيا. تبذل الشركتان جهوداً حثيثة لابتكار حلول التحول الرقمي والبنى التحتية المعززة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الخاصة بهما، ما يشير إلى أهمية التعاون بيننا لتحقيق أهدافنا المشتركة سوية، نتطلع قُدماً للعمل مع بنية تكنولوجيز لدعم القطاع التقني في جميع أنحاء الدولة والمنطقة الأوسع”.

وفي سياق متصل أشار أحمد مكي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لبنية تكنولوجيز إلى أن استثمار جي 42 في شركة بنية تكنولوجيز يأتي تأكيداً ودعمًا لإنجازات المجموعة ومشاريعها الناجحة في القطاع الحكومي والخاص من بينها قطاعي البنوك، والاتصالات.

وأضاف مكي: “تعاونا مع جي 42 كشريك يمنحنا ميزة تنافسية للغاية كونهم أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وخلص مكي إلى أن هذا التعاون سيخدم خطط توسعة شركة بنية تكنولوجيز في مصر والشرق الأوسط مع التركيز على التقنيات الحديثة والمتقدمة.