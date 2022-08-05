«جي 42» للرعاية الصحية تتعاون مع أمازون لتوفير حلول لتحليل البيانات حول العالم

أعلنت شركة جي 42 للرعاية الصحية الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية في أبوظبي والتابعة لشركة “جي 42” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع “أمازون ويب سيرفيسز” (AWS)، منصة الحوسبة السحابية الرائدة، بهدف تطوير وتوفير حلول جديدة في مجال علم الجينوم والبروتيوميات والمعلومات الحيوية حول العالم.

وقالت “جي 42” للرعاية الصحية في بيان وصل “المال” إن التعاون، والذي تم الإعلان عنه على هامش “المؤتمر الدولي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2022” في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، يهدف إلى تعزيز الوصول العالمي إلى الجيل التالي من تحليلات البيانات والبروتيوميات ومنصات التسلسل الجيني الرائدة عالميا التي تقدمها شركة “جي 42” للرعاية الصحية والعمل على توفيرها للحكومات وبرامج الجينوم السكانية ومبادرات علوم الحياة حول العالم. وشهد توقيع الشراكة حضور ممثلين عن شركة “جي 42″ للرعاية الصحية و”أمازون ويب سيرفيسز”.

ويسهم الانتقال الواسع من العينات البيولوجية المحلية الموجودة في بنوك المعلومات الحيوية، فضلا عن رؤى وبيانات الأوميكس عالية الجودة، في إحداث تحول إيجابي كبير في صحة السكان ومجال الطب الدقيق، وتعزيز عمليات الأبحاث والتطوير في علوم الحياة، والزراعة. ويعد إطلاق إمكانات مثل هذه المصادر الحيوية أمر مكلف ومعقد ويحتاج إلى استثمارات هائلة وخبرات كبيرة يصعب الحصول عليها. ومن هنا، تهدف المبادرة بين شركة “جي 42” للرعاية الصحية ومنصة “أمازون ويب سيرفيسز” إلى تذليل الصعوبات وتمكين القدرات بشكل سريع وآمن وموثوق ومعقول التكلفة، حيث تمتلك شركة “جي 42” للرعاية الصحية “مركز أوميكس للتميز” في أبوظبي الذي يستطيع إنتاج أكثر من 500 ألف تسلسل جيني كامل سنويا.

وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي في ” جي 42″ للرعاية الصحية: “تبعد أبوظبي مسافة 4 ساعات فقط بالطائرة من 33% من دول العالم، إلا أن يمكن الوصول إلى 80% من دول العالم في رحلة طيران تستغرق فقط 8 ساعات. وعلى هذا الأساس، تعتبر خبرتنا العالية في إدارة أكبر مبادرة شاملة على مستوى العالم للجينوم السكاني في أبوظبي دليلاً دامغاً على قدراتنا وامكاناتنا المتقدمة في تنفيذ العمليات بشكل أوسع وأكثر شمولاً، بدءاً من إدارة العينات ووصولاً إلى التحليلات المتقدمة”.

وتابع :”نهدف من خلال التعاون مع “أمازون ويب سيرفيسز” إلى تعزيز الوصول العالمي لقدراتنا المتطورة وخبراتنا التراكمية الرائدة بسرعة وموثوقية، بما يضمن الوصول الفعال إلى خدمات عالمية شاملة وأكثر تنافسية ونموذجية وقابلية للتطبيق بشكل فوري. وتهدف خدمتنا إلى تسخير البيانات الهائلة الخاصة بـ “مركز أوميكس للتميز” وعلم الأحياء الحاسوبي، والتي سيتم تحويلها ونقلها إلى منصة الحوسبة السحابية الرائدة “أمازون ويب سيرفيسز”، وتوفيرها لعملائنا حول العالم بسهولة، بما يسهم في تحقيق قيمة عالية أكثر بكثير من مجرد بيانات”.

بدوره، قال جينز دوميل، مدير الرعاية الصحية للقطاع العام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى “أمازون ويب سيرفيسز”: “يشكل التعاون بين شركة “جي42” للرعاية الصحية ومنصة “أمازون ويب سيرفيسز” خطوة هامة في سبيل توفير بيانات حسب الطلب من “مركز أوميكس للتميز” من جميع أنحاء العالم. ويمكن للحكومات والباحثين الاستفادة من النفاذ إلى منصات التسلسل الجيني من الجيل التالي، والبروتيوميات، وتحليلات البيانات، مدعومة من بيئة الحوسبة السحابية الأكثر مرونة وأمانًا في الوقت الحالي.”

وقد شكل المؤتمر الدولي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2022 فرصة هامة مهدت الطريق لهذا التعاون البناء، خاصة وأن المؤتمر يستضيف أكبر تجمع لصناع القرار في قطاع التكنولوجيا الحيوية. كما هدف إلى استقطاب قادة القطاع، والحكومات، ومؤسسات الأبحاث والتطوير، ومشغلي البنوك الحيوية، والشركات الدوائية الكبرى.