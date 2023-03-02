«جي في» و«طاقة عربية» يوقعان اتفاقية تعاون لتدشين «طربول إنفرا»

أعلنت شركة جي في للاستثمار توقيع اتفاقية مع شركة طاقة عربية لتدشين شركة “طربول إنفرا ” لتتولى مسؤولية تطوير وتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية الكاملة وتقديم الحلول المتكاملة للمرافق في مدينة طربول.

قام بتوقيع الاتفاقية شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمار، وباكينام كفافى العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية وبحضور المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية جي في للاستثمار لعقد شراكات قوية للانتهاء من تأسيس البنية التحتية وتأمين مصادر الطاقة النظيفة للمرحلة الأولى من مدينة طربول، وتجهيزها ببنية تحتية حديثة تتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومعايير الاستدامة والتنمية الشاملة، لخلق مناخ مناسب لتطوير قطاع الصناعة، وتوفير إمكانيات لإنشاء المؤسسات الصناعية وجذب كبرى الشركات العالمية.

و قال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمار، إن التعاون مع شركة طاقة عربية خطوة مهمة في إنجاز البنية التحتية لمدينة طربول، لافتًا إلى أن الشركة الجديدة ” طربول إنفرا ” ستكون مسؤولة عن توفير المرافق الكاملة للمدينة ومن ضمنها الكهرباء والمياه والغاز، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وبمواصفات صديقة للبيئة، بما يتوافق مع كونها مركزًا صناعيًا رئيسيًا للمصنعين والمستثمرين الدوليين، ووجهة جاذبة للاستثمار العالمي، وتماشيًا مع خطة الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة .

وأعرب المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة طاقة عربية، عن سعادته بالتعاون مع شركة جي في للاستثمار في إنشاء شركة “طربول إنفرا “، وهي الشراكة التي تهدف إلى توفير خدمات المرافق الكاملة لجميع عملاء طربول، وتطوير وتصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية الكاملة للمشروع في مجال حلول الطاقة والمرافق، مؤكدًا أن شركة طاقة عربية ستكرس كل جهودها لتسريع إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع الضخم ، والذي يتماشى مع جهود الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

تقع مدينة طربول الصناعية، في محافظة الجيزة على مساحة 109 مليون متر مربع، وتضم عدد من الأنشطة الصناعية المتنوعة، والمنافذ التجارية، والمرافق اللوجستية، والخدمات الحديثة، والمباني الإدارية، إلى جانب منطقة سكنية للقوى العاملة في المدينة ومناطق خدمات اجتماعية وتعليمية، ويشمل المشروع على محاور صناعية متخصصة مثل وادي تكنولوجيا الأغذية، ومحور السيارات، والمحور الهندسي، ومركز المنسوجات والملابس، ومدينة مواد البناء، ومدينة المواد الكيميائية والبلاستيكية، وغيرها من الصناعات.

تأسست “جي في” عام 2019 برؤية ترتكز على التعزيز الاجتماعي والاقتصادي والبيئي؛ تضع نصب عينيها أن تصبح المطور الأساسي في مصر. تهدف GV Developments إلى التركيز على التنمية العقارية المستدامة، ولديها محفظة متنوعة من المشروعات في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والساحل الشمالي، كما تمتلك محفظة جيدة من مشروعات إعادة التطوير في كل من المدن الحديثة والتاريخية في جميع أنحاء البلاد.

وتتنوع مشروعاتها بين السكنية والتجارية والصناعية؛ وتضع عملاءها في أولوية أعمالها، مع وضع الابتكار والخبرة في الاعتبار.

وتعد مدينة “طربول” الصناعية أكبر مدينة صناعية ذكية، تقع في محافظة الجيزة على مساحة 109 ملايين متر مربع، وتربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية في مختلف أنحاء مصر، وتضم 12 منطقة صناعية، منها وادى تكنولوجيا الغذاء، محور السيارات، المحور الهندسي، المركز الطبي، مركز المنسوجات والملابس، مدينة مواد البناء، ومدينة الكيماويات والبلاستيك. كما تستوعب المدينة مراكز الإنتاج الصناعي واللوجستيات، فضلا عـن الخدمات السكنية والتجارية والاجتماعية، مع توفير مساحات للشئون الإدارية، وأخرى للخدمات المتنوعة والمرافق اللوجستية والمباني والمنافذ التجارية.