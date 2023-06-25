جي في للاستثمارات تضع حجر أساس نادي الأهرام "SOLE" بالتجمع الخامس

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وضع حجر أساس نادي الأهرام “SOLE” التابع لشركة “جي في للاستثمارات” بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بصفتها الشريك الرئيسي للنادي.

وجاء ذلك بحضور شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء التحرير بمؤسسة الأهرام وسط صرح صحفي وإعلامي ورياضي كبير.

1.2 مليار جنيه حجم استثمارات نادي الاهرام الرياضي

ويعد نادي الأهرام «SOLE» الرياضي هو أحدث مشروعات شركة جي في للاستثمارات بقيمة استثمارية تصل إلى مليار وخمسة مئة ألف جنيه، حيث يقام النادي على مساحة 18 فدان ويتضمن استاد “E-Sport” و5 حمامات سباحة، وملاعب كرة قدم وملاعب كرة يد وملاعب كرة سلة وملاعب كرة طائرة وملاعب تنس وملاعب كروكيه، كما يتضمن أكاديميات مختلفة يتولاها نخبة من الرياضيين العالميين ليلبي لأعضائه جميع الاحتياجات الرياضية على أعلى مستوى.

كما سيتضمن النادي أيضًا مرافق متنوعة منها فندق ومطاعم ومركز تجاري يحتوي على مساحات خضراء بنسبة 88% من المساحة الإجمالية للنادي. ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية بعد إجازة عيد الأضحى. يعد النادي أول ناد اجتماعي رياضي تمتلكه مؤسسة صحفية بمصر بالتعاون والشراكة مع شركة كير للمقاولات والصيانة.

وأعرب شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات عن سعادته بتطوير الشركة لنادي الأهرام «SOLE» الرياضي، من خلال خبرات الشركة المتراكمة عن طريق عملها في مشروعات عديدة ومتنوعة.

وأضاف حمودة أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الشركة لتوسيع نطاق عملياتها في قطاع العقارات والتنمية الصناعية في مصر.