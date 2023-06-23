«جي في للاستثمارات» تشارك في فعاليات النسخة الخامسة من معرض «Big 5 construct Egypt»

شاركت شركة “جي في للاستثمارات” في فعاليات النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر Big 5 Construct Egypt، المنعقد في مركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2023، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تأتي مشاركة “جي في” في هذا الحدث انطلاقًا من أهميته باعتباره منصة مهمة للتواصل مع الخبراء في صناعة البناء وتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز سبل الابتكار والتطوير في هذا المجال الحيوي بمصر، والمنطقة بشكل عام.

أكثر من 300 شركة عارضة في المؤتمر خلال هذا العام

وتُعدّ مشاركة “جي في للاستثمارات” في المعرض، هذا العام، والذي انطلق بمشاركة أكثر من 20 ألف متخصص في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، فضلًا عن مشاركة أكثر من 300 عارض وشركات عارضة من أكثر من 20 دولة، تأكيدًا لاهتمامها بالتواجد في أبرز المعارض العقارية في المنطقة والعالم، والتواصل بشكل مباشر مع العملاء والمستثمرين للتعرف عن قرب على احتياجات السوق وتلبيتها.

في هذا الإطار، شارك المهندس مجدي غازي، الرئيس التنفيذي لمدينة طربول الصناعية، في جلسة نقاشية، خلال فعاليات اليوم الثالث من المعرض، بعنوان “جهود الدولة في التنمية الصناعية وجذب الاستثمار”،

حيث استعرض، خلال الحلقة النقاشية، جدول أعمال التنمية الصناعية وتأثيرها على اقتصاد مصر، وأكد أهمية التنمية الصناعية في مصر وإمكانية تعزيز الاقتصاد المصري،

وتأتي هذه المشاركة كجزء من جهود الشركة لتعزيز التعاون مع شركائها وتوسيع نطاق عملياتها في قطاع العقارات والتنمية الصناعية في مصر.

تطورات مشروع مدينة طربول.. مدينة صناعية ذكية في مصر

وخلال المعرض، استعرضت الشركة مشروع مدينة طربول- أكبر مدينة صناعية ذكية في مصر- وألقت الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات لبدء أعمالها في المدينة.

كما تطرقت الشركة لآخِر تطورات مشروع “وايت ساند” على طريق الإسكندرية مطروح، والذي يتميز بتصميمات عالمية جذابة، وخدمات متكاملة،

وذلك كجزء من جهود الشركة لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع العقارات والتنمية الصناعية في مصر، ولجذب المستثمرين المحتملين والتوسع في قاعدة عملائها في المنطقة.