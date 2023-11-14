«جي في» للاستثمارات تتجه لعقد شراكات مع دول وكيانات كبرى لتوفير مواد بناء خضراء

قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة “جي في” للاستثمارات، إن المجموعة تعمل في مشروعين أحدهما مدينة طربول الصناعية، وسعينا أن تكون مدينة خضراء تحافظ على البيئة وتتسق مع جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف حمودة، أن مفهوم المدن الذكية الخضراء يتطور بشكل سريع، والتحدي الرئيسي حاليا هو عدم وجود مواد بناء خضراء تساعد على تطوير هذا المفهوم، لذلك نتجه لعقد شراكات مع دول وكيانات كبيرة لمساعدتنا في تخطي هذا الأمر.

وتابع: علينا كدولة الإسراع في التحول إلى الأخضر تجاه كافة مكونات الصناعة في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض ضرائب المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من قمة مصر الأولى للحد من المخاطر برعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.