«جي في» تشارك في «منتدى مصر - روسيا 2023» لجذب فرص استثمارية لمدينة «طربول»

وقعت شركة جي في للاستثمارات مذكرة تفاهم مع شركة إندستريال كلاستر الروسية “Industrial Cluster of the Republic of Tatarstan”، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات “منتدى التعاون مصر – روسيا 2023″، الذي يُنظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وجمهورية تتارستان الروسية، إضافة إلى عدد من الدول الأفريقية، بهدف بناء آليات جديدة لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات متعددة تماشيا مع توجهات الدولة.

وكانت “جي في للاستثمارات” الشركة المصرية الوحيدة التي شاركت في مؤتمر روسيا أفريقيا الذي انعقد في روسيا خلال شهر يوليو الماضي.

أطراف مذكرة التفاهم

قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سيرجي مايوروف، رئيس شركة “إندستريال كلاستر” الروسية، وشريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات، وذلك بحضور وفد تجاري واستثماري عالي المستوى من جمهورية تتارستان، إلى جانب مشاركة عدد من رجال الأعمال وقادة قطاع الصناعة في مصر، الذين شاركوا في المنتدى لاستعراض فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتبادل الآراء حول كيفية تعزيز الشراكات في مختلف القطاعات.

تأتي مشاركة شركة جي في للاستثمارات في منتدى التعاون مصر – روسيا 2023 في إطار جهودها المستمرة لدعم الصناعة وجذب الاستثمارات، حيث كانت الشركة المصرية الوحيدة التي شاركت في مؤتمر روسيا-أفريقيا الذي انعقد في العاصمة الروسية سان بطرسبرج خلال شهر يوليو الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في إطار التزام الشركة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين ومصر ودول القارة الإفريقية والعالم، بهدف دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

تواجد سابق فى روسيا

وتعليقًا على ذلك، قال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات: “نحن نولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير مدينة طربول الصناعية، ونحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات المحلية والدولية التي تمكننا من تعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء الفعليين والمحتملين، ونحرص على المشاركة في منتدى التعاون المصري الروسي لتبادل الخبرات وبناء شراكات استثمارية مُثمرة تعزز من تطور القطاع الصناعي في مصر، وتسهم في تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية تتارستان والدول الأفريقية.”

موقع المدينة

الجدير بالذكر أن “طربول” الصناعية تم تصميمها لتكون أول مدينة صناعية خضراء وذكية في مصر، تقع على مساحة 26 ألف فدان في الظهير الصحراوي لقرية أطفيح بمحافظة الجيزة، على مسافة 5 كيلومترات من نهر النيل و44 كيلومترًا من مدينة حلوان.

وتحظى بموقع استراتيجي يقترب مع المحاور الرئيسية في مناطق الدلتا والصعيد، وتتمتع المدينة ببنية تحتية حديثة ومتطورة، متوافقة مع تقنيات الجيل الرابع. وتعتبر مجمع صناعي مُبتكَر يتضمن مفهومًا جديدًا للتنمية المستدامة، حيث تشتمل على مجمعات صناعية ومراكز تجارية مُحيطة بمرافق سكنية وترفيهية، وتقدم خدمات اجتماعية متنوعة، تحقق توازنًا مثاليًا بين الأعمال والحياة اليومية.