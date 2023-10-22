«جي في» تشارك في البطولة العالمية للإنشاء الثالثة في سانت بطرسبرج الروسية

أعلنت شركة جي في للاستثمارات والتنمية عن مشاركتها في البطولة العالمية الثالثة للإنشاء والتشييد، التي أقيمت في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزارات الصناعة والإنشاء والتشييد والإسكان الروسية.

تأتي هذه المشاركة في إطار رؤية جي في للاستثمارات والتنمية، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأخرى، وتأكيدًا على التزام الشركة بالتطور الصناعي وجذب الاستثمارات.

رعاية رسمية

وشارك المهندس شريف حمودة في جلسة حوارية مفتوحة بحضور نائب محافظ سانت بطرسبرغ ورؤساء عدد من البنوك الروسية ونائب وزير الصناعة الروسي وبعض رؤساء الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الصناعة الحديثة من روسيا واسيا.

وتعليقًا على مشاركة جي في للاستثمارات والتنمية في هذه البطولة، قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات والتنمية: “سعدنا بالمشاركة في هذه البطولة العالمية التي شارك فيها كبرى شركات التشييد والبناء في العالم، خاصة أنها تحت رعاية رفيعة من رئيس روسيا وعدد من الوزرات الروسية.

تفاصيل مدينة طربول

وقد أتيحت لنا فرصة هامة لاستعراض مزايا مدينة طربول الصناعية، التي تعد واحدة من كبرى المدن الصناعية في مصر والمنطقة، وأكثرها شمولًا وتكاملًا.

في الوقت نفسه، كانت البطولة بمثابة منصة تفاعلية هامة تضمنت عددًا من الجلسات النقاشية التي تضمنت آراءً ورؤى مستقبلية حول صناعة التشييد والبناء في العالم.

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من المشاركات الناجحة لشركتنا في المؤتمرات والمعارض الدولية، مما يبرز التزامها القوي بتعزيز الحوار الدولي وتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)”.

يشار إلى أن مدينة طربول تقع على مساحة 109 ملايين متر مربع، في موقع استراتيجي بمحافظة الجيزة، وهي أكبر مدينة صناعية ذكية في مصر.

وتتميز بقربها من شبكة الطرق الرئيسية التي تسهل الانتقال من وإلى محافظات الجمهورية، أنشأت لتكون مدينة صناعية جاذبة للاستثمار تربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية التي تتواجد في الدلتا، ومن المخطط أن تكون وجهة جاذبة للصناعة والاستثمار.

حضور سابق فى روسيا

وتلقى شريف حمودة، دعوة للمشاركة في جلسة حوارية مفتوحة بعنوان: “تقنيات العصر الجديد: موقع البناء في المستقبل، وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها “حمودة” روسيا إذ سبق، ووقع مذكرة تفاهم مع شركة اندستريال كلاستر الروسية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وجمهورية تتارستان الروسية وعدد من الدول الأفريقية.

شهدت المشاركة بناء آليات جديدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات متعددة تماشيا مع توجهات الدولة، وقد كانت جي في للاستثمارات والتنمية هي الشركة المصرية الوحيدة التي شاركت في مؤتمر روسيا أفريقيا الذي انعقد في روسيا خلال شهر يوليو الماضي.