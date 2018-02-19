جي دي باور: 9% تراجعًا في أعطال السيارات

– لكزس وبورش تحصدان المركزين الأول والثانى للعالم التالى على التوالى

– انفنتى تصعد للمرتبة الرابعة فى قائمة أفضل السيارات بدلاً من الـ 29

– تويوتا تتراجع للمركز التاسع بعد زيادة مشكلاتها بـ 3 أعطال

شريف عيسى



أعلنت مؤسسة جى دى بور لأبحاث السيارات عن تحسن درجة جودة إعتمادية للعلامات التجارية بنسبة 9% للمرة الأولى فى تاريخ الصناعة منذ 2013.



وتقيس الدراسة عدد المشكلات التى ظهرت فى كل 100 سيارة تابعة لإحدى العلامات التجارية خلال الفترة من يناير وحتى ديمسمبر من العام الماضى، والتى تم رصدها من قبل مالكيها الأصليين.



وتجدر الإشارة إلى ان الطرازات والعلامات التجارية التى إجريت عليها الدراسة يعود إنتاجها لعام 2015، وتغطى الدراسة 177 مشكلة مجمعة فى 8 فئات، ويعكس التقييم مدى جودة وكفاءة السيارة، حيث ان العلاقة بين عدد الأعطال ودرجة الإعتمادية والجودة عكسية، فكلما قلت عدد الأعطال، ارتفعت درجة الجودة.



وعلق ديف سارجنت، نائب رئيس قطاع السيارات بجى دى بور، على نتائج التقرير قائلاً : ” ان ارتفاع معدل جودة وإعتمادية السيارات بنسبة 9% يعكس مدى رغبة المصنعيين فى تلبية توقعات وإحتياجات العملاء”.



وأكد على ان صناعة السيارات تشهد حالياً أفضل مستواً لها على الإطلاق بالنسبة للأشخاص الراغبين فى شراء سيارات جديدة أو حتى مستعملة، مضيفاً ان الوقت الحالى بات الأنسب للعثور على سيارة خاصة.



وقال جوناثان بانكس، نائب رئيس تحليل المركبات والتحليلات بجى دى باور، إن ارتفاع درجة جودة السيارات سوف لايؤدى فقط إلى تحسن الطلب على السيارات المتسعمله، ولكن سيساهم فى نهاية المطاف تحسن أداء السيارات الجديدة عبر توفير تصور أفضل للعلامات التجارية والتى حظين بتقيم افضل هذا العام.



وأظهرت النتائج التى اجريت على 31 علامة تجارية ان التكنولوجيا المتعلقة بالصوت والإتصالات، والملاحة من أكثر المشكلات التى تواجه أصحاب السيارات، إذ تلقى أعلى تردد من الشكاوى.



واستمر تصدر لكزس للمرتبة الأولى للعام الثانى على التوالى بإجمالى 99 عطل لكل 100 سيارة، بتراجع بلغ 11 عطلاً عن التقييم الصادر خلال العام الماضى، فيما اقتنصت بورش المرتبة الثانية فى القائمة أعلى العلامات التجارية جودة واعتمادية بإجمالى 100 عطل بتراجع 10 أعطال عن 2017.



وارتفع ترتيب بويك من المركز المركز الرابع إلى الثالث هذا العام، بعد ان اخفضت عدد الأعطال التى تعرضت لها خلال فترة الدراسة بـ 10 أعطال، بإجمالى 116 عطلاً / 100 سيارة.



واقتنصت انفنتى اليابانية المركز الرابع بدلاً من المركز 29، بعد تمكنها من الإطاحة بمرسيدس – بنز بعد ان تمكنت من احداث تطوير بمنتجاتها لتنخفض إجمالى الأعطال بواقع 83 عطلاً مقارنه بالعام الماضى، لتصل حالياً إلى 120 عطلاً لكل 100 سيارة.



وجاءت فى المركز الخامس كيا الكورية والتى بلغ إجمالى 122 عطلاً بتراجع فى الأعطال خلال العام الماضى بلغ 26 عطلاً.



ورصد التقرير ارتفاع معدل الأعطال التى تعرض لها تويوتا بمعدل 3 أعطال لتهبط من المركز الثالث خلال 2017، إلى المركز التاسع بإجمالى 127 عطلاً.



وكان لكل من العلامات اليابانية والأمريكية نصيب الأسد فى قائمة أفضل 10 علامات تجارية من حيث الجودة والأقل عرضه للأعطال، إذ ساهمت اليابان فى القائمة بكل من لكزس، وانفينتى، وتويوتا.



أما عن العلامات الأمريكية فشاركت فى القائمة بثلاث علامات تجارية وهم : بويك، وشيفورليه، ولينكولن، فيما ساهمت كل من ألمانى بعلامتين وهما بورش، وBMW، وكوريا بكيا، وهيونداى.



ومن جانبه، قال مصدر بارز بخدمات ما بعد البيع والصيانة بأحدى التوكيلات الأمريكية – فضل عدم ذكر اسمه – تراجع معدلات الأعطال التى تتعرض لها السيارات بالتقرير يدل على التطور الذى تمر به صناعة السيارات خلال الفترة الحالية، مؤكداً فى الوقت ذاته على تجنب الأعطال بصورة كامله امر فى غاية الصعوبة.



وأوضح ان من المنطقى ان تتعرض السيارات للأعطال بصفة دورية، لكن الأهم من ذلك خاصة فى مصر ان يتمكن الوكيل من إصلاحها فى اسرع وقت ممكن، عبر توفير قطع الغيار، وتدشين قاعدة قوية من مراكز الخدمة والصيانة تغطى كافة أرجاء الجمهورية.



ويوضح الجدل التالى التغيرات التى شهدتها قائمة أكثر 10 علامات تجارية جدوة واعتمادية خلال عامى 2017 و2018 :







كما يوضح الجدول التالى الطزازات الأكثر جودة واعتمادية لكل فئة من فئات السيارات السيدان خلال 2018 :





ويوضح الجدول التالى الطزازات الأكثر جودة واعتمادية لكل فئة من فئات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، والفان، والبيك آب خلال 2018: