«جي جلوبال» تحصل على حقوق تسويق شركة الشبه لتنظيم أحداث مجتمعية تخدم الشباب

وقع محمد عادل حسني، رئيس مجلس إدارة شركة الشبه المصرية عقد شراكة مع محمد جاد رئيس مجلس إدارة شركة جي جلوبال للتسويق وإدارة الأعمال وموقع ”تتويج نيوز“ لمدة عام.
حيث حصلت ”جي جلوبال“ بموجب هذا العقد على حقوق تسويق شركة الشبه المصرية لمدة عام، وستقوم شركة الشبه خلال هذا العام بتنظيم العديد من الأحداث الرياضية والاجتماعية وأيضًا الأحداث المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية التي تخدم الشباب المصري في كل المجالات، حيث إن الشركة تهدف إلى تقديم خدمات مختلفة للمجتمع المصري عن طريق صقل الشباب النشيء بالمعلومات والإمكانيات التي تمكنهم من اختراق سوق العمل، كما تعمل الشركة على تنمية مواهب الشباب المختلفة في جميع المجالات ومنها مجال الرياضة الذي يعتبر أساسا لترسيخ الأخلاق والمثل والقدوة في نفوس الشباب.
كما ستدعم شركة الشبه كل المسابقات والبطولات والمهرجانات التي ستنظمها شركة ”جي جلوبال“ وموقع ”تتويج نيوز“.
وأيضًا ستكون شركة الشبه الداعم الأول لحفل ”الأفضل 2022“ الذي يقيمه موقع ”تتويج“ لاختيار الأفضل في كل المجالات الرياضية وعددها 19 قسم مختلف، والذي حقق نجاحا كبيرا في نسخته الأولى التي أقيمت مطلع هذا العام بحضور وزير الشباب والرياضة ومسؤولي الرياضة المصرية من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضة، بالإضافة إلى أبطال مصر الرياضيين.
وتعد شركة الشبه برئاسة محمد عادل حسني أحد أهم الشركات الداعمة للرياضات الفردية المصرية، حيث إنها الراعي الرسمي للاعب الشاب أحمد أسامة الجندي بطل أولمبياد الشباب في الخماسي الحديث وأفضل لاعب ناشيء في العالم وصاحب برونزية بطولة العالم والذي يمثل أحد أهم الفرص المصرية للحصول على ميدالية أولمبية في طوكيو 2020 التي ستنطلق 23 يوليو الجاري.