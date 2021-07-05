«جي جلوبال» تحصل على حقوق تسويق شركة الشبه لتنظيم أحداث مجتمعية تخدم الشباب

وقع محمد عادل حسني، رئيس مجلس إدارة شركة الشبه المصرية عقد شراكة مع محمد جاد رئيس مجلس إدارة شركة جي جلوبال للتسويق وإدارة الأعمال وموقع ”تتويج نيوز“ لمدة عام.

حيث حصلت ”جي جلوبال“ بموجب هذا العقد على حقوق تسويق شركة الشبه المصرية لمدة عام، وستقوم شركة الشبه خلال هذا العام بتنظيم العديد من الأحداث الرياضية والاجتماعية وأيضًا الأحداث المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية التي تخدم الشباب المصري في كل المجالات، حيث إن الشركة تهدف إلى تقديم خدمات مختلفة للمجتمع المصري عن طريق صقل الشباب النشيء بالمعلومات والإمكانيات التي تمكنهم من اختراق سوق العمل، كما تعمل الشركة على تنمية مواهب الشباب المختلفة في جميع المجالات ومنها مجال الرياضة الذي يعتبر أساسا لترسيخ الأخلاق والمثل والقدوة في نفوس الشباب.

كما ستدعم شركة الشبه كل المسابقات والبطولات والمهرجانات التي ستنظمها شركة ”جي جلوبال“ وموقع ”تتويج نيوز“.

وأيضًا ستكون شركة الشبه الداعم الأول لحفل ”الأفضل 2022“ الذي يقيمه موقع ”تتويج“ لاختيار الأفضل في كل المجالات الرياضية وعددها 19 قسم مختلف، والذي حقق نجاحا كبيرا في نسخته الأولى التي أقيمت مطلع هذا العام بحضور وزير الشباب والرياضة ومسؤولي الرياضة المصرية من اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضة، بالإضافة إلى أبطال مصر الرياضيين.

وتعد شركة الشبه برئاسة محمد عادل حسني أحد أهم الشركات الداعمة للرياضات الفردية المصرية، حيث إنها الراعي الرسمي للاعب الشاب أحمد أسامة الجندي بطل أولمبياد الشباب في الخماسي الحديث وأفضل لاعب ناشيء في العالم وصاحب برونزية بطولة العالم والذي يمثل أحد أهم الفرص المصرية للحصول على ميدالية أولمبية في طوكيو 2020 التي ستنطلق 23 يوليو الجاري.