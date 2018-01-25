جي بي مورجان: قد نستغني عن آلاف الموظفين في بريطانيا

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنحذر جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جى بي مورجان، من أن مصرفه قد يستغني عن أكثر من 4 آلاف من موظفيه في بريطانيا بعد تطبيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، حال فشلت لندن والاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق على قواعد مصرفية مشتركة.وأضاف ديمون في حوار مع

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



حذر جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جى بي مورجان، من أن مصرفه قد يستغني عن أكثر من 4 آلاف من موظفيه في بريطانيا بعد تطبيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “البريكست”، حال فشلت لندن والاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق على قواعد مصرفية مشتركة.

وأضاف ديمون في حوار مع تلفزيون “بي بي سي” نقله موقع “بيزنس انسايدر”، خلال فعاليات منتدى “دافوس” الاقتصادي، أن الرقم يمثل ربع عدد موظفي البنك في بريطانيا، والذين يبلغون 14 ألف موظف.

وأوضح :”إذا لم يكن هناك اعتراف متبادل للقواعد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي فقد يكلفنا هذا أكثر من 4 آلاف موظف، نحن نحب لندن ونحب العمل فيها، لكن إذا ما قررت التخلي عن الممارسات التجارية المتبادلة مع منطقة اليورو فقد يكلفها هذا الكثير”.