جي بي مورجان : خسائر كورونا مازالت في مقدمة اهتمامات شركات التأمين والإعادة

توقع جى بى مورجان فى أحدث تقرير له أن تصل خسائر صناعة التامين واعادة التأمين 100 مليار دولار جراء التعرض لوباء كورونا COVID-19 المستجد والذى مايزال في صدارة شركات إعادة التأمين على الممتلكات والإصابات (P&C).

ولفت محللو بنك جى بى مورجان أن يكون وكلاء التأمين والوسطاء الصغار معزولين بشكل أفضل عن خسائر الفيروس التاجى كورورنا مقارنة بنظرائهم الأكبر بسبب تركيزهم على المنتجات المتخصصة، ومنصات التشغيل الذكية والقدرات التكنولوجية.

وأشار جى بى مورجان إلى أن معظم مراقبى صناعة التأمين وإعادة التأمين يواصل النظر إلى أزمة كورونا على أنها حدث للأرباح وليس حدثًا يمكن أن يعرض في نهاية المطاف كفاية رأس المال للمخاطر مع التأثير الأكبر على عوائد الاستثمار حيث من المحتمل أن تكون أسعار الفائدة المنخفضة في المستقبل المنظور.

ويعتقد جى بى مورجان أن التقديرات يمكن أن تثبت في النهاية أنها معقولة ومحافظة إذا شعرت الحكومات بأنها مضطرة إلى تمديد إجراءات الحجر الذاتي أو تقلص الاقتصاد العالمي أكثر من المتوقع حاليًا.

تعويضات كورونا والأثر على تأمينات توقف الأعمال والشخصية

وتوقع أن تكون التعويضات المباشرة من الفيروس لشركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات والحوادث P&C قابلة للإدارة ويمكن أن تؤثر في الغالب على سياسات مثل انقطاع الأعمال وإلغاء الأحداث والمسؤولية العامة وفروع تأمين الضباط والمديرين D&O.

وأشار إلى أن من بين هذه ، تعتبر مطالبات توقف الأعمال التجارية هي الأصعب في التحديد الكمي ، ومن المرجح أن تعتمد على نتيجة نشاط التقاضي.

كما يجب أن يقلل التباطؤ في الاقتصاد الكلي من الطلب على وثائق التأمين وبالتالي يؤثر على نمو أقساط الصناعة، على الرغم من أن إجراءات تأمين الفيروسات يمكن أن تقلل من المطالبات في بعض المجالات.

في الآونة الأخيرة، أعلن العديد من وكلاء التأمين البارزين عن خسائر COVID-19 للربع الثاني ، مع وضع Chubb تكاليفًا عند 1.4 مليار دولار.

وأشارت الشركة إلى أن ما يقرب من 71٪ من تقديرات الخسائر المتعلقة بـ COVID-19 تم تخصيصها لقطاع التأمين التجاري على الحماية والتوزيع في أمريكا الشمالية والباقي لقطاع التأمين العام فيما وراء البحار.

على العكس من ذلك ، قام وكلاء التأمين مثل ترافيلرز ، آرك ، سينسيناتي فاينانشال وهانوفر بإعلان المتعلقة ة بـ COVID-19 بدرجات متفاوتة من التأثير على نتائج الربع الثاني من العام المالى.

ومع ذلك ، فإن الرأي العام من JP Morgan هو أن المطالبات المتعلقة بـ COVID-19 ستؤثر فقط على الأرباح على المدى القريب ولن تشكل تهديدًا أطول مدى لكفاية رأس المال.