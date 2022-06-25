جي بي مورجان تتوقع تأثر أسعار العملات المشفرة بمبيعات شركات التعدين

قال بنك الاستثمار العالمي “جيه بي مورجان” إن شركات تعدين بتكوين التي تحتاج إلى البيع، قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة لبعض الوقت.

كتب الخبراء الإستراتيجيون لدى “جيه بي مورجان” بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوجلو، في مذكرة بحثية، أمس الجمعة، أن شركات التعدين المدرجة في البورصة-والتي تمثل حوالي 20% من الإجمالي- أبلغت بالفعل عن تنفيذ مبيعات بتكوين خلال مايو ويونيو لزيادة السيولة، وتلبية التكاليف وربما تخفيض الديون.

أسعار العملات المشفرة

قال الخبراء الإستراتيجيون إن شركات التعدين المملوكة للقطاع الخاص، ربما باعت حصة أكبر من مكاسبها الخاصة بها من نشاط التعدين لمواجهة التكاليف الجارية ويمكن أن تكون أقل فاعلية نظرًا لوصولها المحدود إلى أسواق رأس المال.

كتب الإستراتيجيون: “إن بيع عملات بتكوين من جانب شركات التعدين، من أجل تغطية التكاليف الجارية أو تقليص المديونية، يمكن أن يستمر خلال الربع الثالث إذا أخفقت ربحيتها في التحسن”.

هذا البيع “من المحتمل أن يكون قد أثر بالفعل على الأسعار في مايو ويونيو، على الرغم من وجود خطر من استمرار هذا الضغط”.

انخفضت أكبر عملة مشفرة بأكثر من 50% منذ بداية العام حتى الآن حيث بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة فيما لا يزال التضخم مرتفعاً.

تعمّقت مشكلات فئة الأصول مع انهيار نظام تيرا/ لونا، وكذلك المخاوف بشأن صندوق التحوط “ثري أروز كابيتال”.

تنتشر المشكلة في وقت تعترف مشاريع التمويل اللامركزية بالتعرض للخسائر، وتتعرض مليارات الدولارات، وهي قيمة القروض للتعدين في بتكوين، لضغوط.

تكلفة التعدين

هناك عامل واحد يمكن أن يخفف من ضغوط الأسعار، وفقًا لـ”جيه بي مورغان”، وهو انخفاض تكلفة الإنتاج من نطاق يتراوح بين 18000 دولار إلى 20000 دولار في وقت سابق من العام، لأن يستقر عند حوالي 15000 دولار خلال الشهر الحالي.

قال بنك الاستثمار إن هذا يبدو مرتبطا بتحسين كفاءة الطاقة الضمنية لأجهزة التعدين، ويمكن أن يخفف من الربحية.

يمكن أن تختلف تقديرات تكلفة تعدين بتكوين، حيث تبلغ تكلفة الإنتاج لشركة تعدين كبيرة حوالي 8000 دولار لكل رمز، بافتراض متوسط ​​أسعار الكهرباء وآلات التعدين الجديدة، وفقًا لـ”أركان كريبتو”.

مع ذلك، تقول “سكيوريتيز كابيتال” إنه بحساب التكاليف العامة للبنية التحتية وأسعار الفائدة، قد تكون التكاليف الإجمالية لبعض شركات التعدين بالفعل أعلى من 20 ألف دولار.

تمّ تداول بتكوين مقابل حوالي 21500 دولار اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا في لندن.