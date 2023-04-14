«جي بي مورجان»: الليرة التركية مرشحة للتراجع بنسبة 30% بعد الانتخابات

يتوقع محللو “جيه بي مورجان” هبوط الليرة التركية 30% أمام الدولار عن مستواها الحالي، حتى مع افتراض عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في البلاد بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو، بحسب وكالة بلومبرج.

سعر الليرة التركية

وفي حالة الالتزام القوي بسياسات الاقتصاد الكلي التقليدية، نتوقع أن يصل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية إلى ذروة عند مستوى 24-25، وسط تقلبات مرتفعة، وأن تصعد عائدات السندات إلى 25%”، بحسب ما كتبه المحللون في “جيه بي مورجان”، بمن فيهم أنيزكا كريستوفوفا ومايكل هاريسون، في ملاحظة.

وأضاف المحللون: “عند هذه المستويات، سيكون من المنطقي التحوّل إلى توقّع صعود الأصول المحلية التركية، والتنبؤ بتحقيق عوائد إجمالية إيجابية بعد ذلك”.

ويرجح المحللون أيضاً إجراء تعديلات على صعيد الاقتصاد الكلي خلال النصف الثاني من العام، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.

وانخفضت الليرة التركية 0.2% لتصل إلى 19.3661 أمام الدولار في الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي، بما يعني أنها في طريقها لتسجيل هبوط للأسبوع السادس على التوالي، لتسجل أطول سلسلة من الخسائر المتواصلة منذ أكتوبر.

من جهة أخرى، قال المحللون: “في حالة الالتزام بالعودة لسياسات استهداف التضخم التقليدية، نتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 30% في الربع الثالث، من المستوى الحالي البالغ 8.5%”.