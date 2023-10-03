«جي بي مورجان»: الشرق الأوسط يتمتع بعصر ذهبي بسبب التوترات العالمية

أشار فيسواس راغافان ، رئيس بنك “جي بي مورجان” في أوروبا ، إلى أن الشرق الأوسط يتمتع بـ”عصر ذهبي”، مرجعا ذلك إلى التوترات العالمية .

جاء حديث راغافان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج بحسب ما ذكرته قناة العربية

وأكد أن التوترات العالمية تدفع الأموال والمواهب إلى المنطقة.

وأوضح أن هناك قفزة في إبرام الصفقات وفرص سوق رأس المال في العديد من البلدان في الأرباع القليلة الماضية.

وقال إن السعودية والإمارات وقطر، جميعها في وضع جيد جداً، سواء لجذب مديري الأموال وصناديق التحوط، أو أيضاً لاقتصاداتها المحلية التي أصبحت متسيدة.

وأضاف: “هذا عصر ذهبي لشركات الشرق الأوسط والشرق الأوسط بشكل عام. أعتقد أنها هنا لتبقى”.