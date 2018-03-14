جي بي غبور أوتو تقر زيادة طفيفة بأسعار فيرنا

المال - خاصأرسلت مجموعة جي بي غبور أوتو - الوكيل الحصري لـ" هيونداي، مازدا، جيلي، شيري"، لشبكة موزعيها منذ قليل، القائمة السعرية الجديدة لسيارات "فيرنا" - التي سيتم تطبيقها - اعتبارا من منتصف الشهر الجاري.وصعدت أسعار سيارات هيونداي "فيرنا" بمقدار 1000 جنيها - فئة GL MT - إلي 164 و500 جنيها

المال – خاص

أرسلت مجموعة جي بي غبور أوتو – الوكيل الحصري لـ” هيونداي، مازدا، جيلي، شيري”، لشبكة موزعيها منذ قليل، القائمة السعرية الجديدة لسيارات “فيرنا” – التي سيتم تطبيقها – اعتبارا من منتصف الشهر الجاري.

وصعدت أسعار سيارات هيونداي “فيرنا” بمقدار 1000 جنيها – فئة GL MT – إلي 164 و500 جنيها، بدلاً من 163 ألفا و500 جنيها، وارتفعت أسعار “فيرنا” فئة الـ “MT TINTED GLASS” إلي 165 ألفا و500 جنيها مقابل 164 ألفا و500 جنيها.

وسجلت أسعار “فيرنا” فئة الـ “GLS MT” نحو 168 ألف مقارنة بـ 167 ألف، كما وصلت أسعار فئة ” GLS MT TINTED GLASS” إلى 169 ألف مقابل 168 ألف.

وقدرت أسعار هيونداي فيرنا فئة “GLS A/T” بنحو 191 ألفا و900 جنيها مقابل 190 ألفا و900 جنيها، وبلغت أسعار فئة “GLS A/T TINTED GLASS” بنحو 192 الفا و900 جنيها، مقارنة بـ 191 ألفا و900 جنيها.



