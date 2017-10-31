جي بي غبور أوتو تحرك أسعار إلنترا HD وفرنا وتوسان

أحمد عوض
قررت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا و شيري وجيلي، تحريك أسعار طرازات توسان وفرنا والنترا HD؛ بمقدار يتراوح ما بين 1000 و4000 آلاف جنيه.
ووفق لمسئولى مبيعات غبور فإن أسعار طرازات توسان ارتفعت، بقيمة تتراوح ما بين 2000 و4000 آلاف جنيه، لتتراوح أسعارها ما بين 462 و534 ألف جنيه بمختلف الفئات، كما صعدت أسعار هيونداي النترا HD بواقع 1000 جنيها بمختلف الفئات، لتتراوح أسعارها ما بين 240.5 و 277.9 ألف جنيه.
وسجلت أسعار طراز فيرنا فئة GL، نحو 157.5 ألف بدلاً من 154.5، كما وصلت أسعار الفئة الثانية GLs إلى 161.5 ألف مقابل 158.5، وارتفعت أسعار الفئة الثالثة من فرنا GLs اوتوماتيك إلى 184 ألف مقارنة بـ 180.9.
وأبقت جي بي غبور أوتو على أسعار طرازات إلنترا AD، واكسنت،و سولاريس، و سوناتا، و كريتا – دون أي تغيير.
ويوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لهيونداي:
العلامة التجارية
الطراز
الفئة
أسعار مطلع أكتوبر
أسعار نهاية أكتوبر
مقدار التغير
هيونداي
ACCENT
RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT
249,900
249,900
0
RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT SR
254,900
254,900
0
RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT DAB ABS
264,900
264,900
0
RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT EXCLUSIVE
274,900
274,900
0
RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT 5 DOORS EXCLUSIVE
275,900
275,900
0
SOLARIS
1.4 AT GL ACTIVE
247,000
247,000
0
1.4 AT GL ACTIVE PLUS
257,000
257,000
0
1.4 AT GL ACTIVE PLUS
259,000
0
ELANTRA
AD 1.6 AT GL
299,900
299,900
0
AD 1.6 AT GL SR
305,900
305,900
AD 1.6 AT GL DAB ABS
330,000
330,000
0
AD 1.6 AT GL HIGHLINE
355,000
355,000
0
AD 1.6 AT GLS EXCLUSIVE
375,000
375,000
0
AD 1.6 AT GLS FULLY LOADED
399,900
399,900
0
TUCSON
1.6 GL AT
460,000
399,900
2000
1.6 GLS AT
485,000
487.000
2000
1.6 GLS AT PLUS
505,000
509.000
4000
1.6 GLS AT SR FULLYLOADED *RED PACK
534.000
534.000
0
SONATA
LF 1.6 T-GDI AT GL
530,000
530,000
0
LF 1.6 T-GDI AT GLS LUXURY
590,000
590,000
0
LF 1.6 T-GDI AT GLS TOPLINE
650,000
650,000
0
VERNA
1.6 GL MT
154,500
157.500
3.000
1.6 GLS MT
158,500
161.500
3.000
1.6 GLS AT
180,900
184.000
3.900
CRETA
1.6 AT BASELINE
360,000
360,000
0
1.6 AT GLS MIDLINE
398,000
398,000
0
1.6 AT GLS TOPLINE
417,000
417,000
0
ELANTRA
HD
A/T GL HD
239.500
240.500
1.000
A/T GL H/L HD
276.500
277.500
1.000