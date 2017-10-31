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جي بي غبور أوتو تحرك أسعار إلنترا HD وفرنا وتوسان

أحمد عوضقررت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا و شيري وجيلي، تحريك أسعار طرازات توسان وفرنا والنترا HD؛ بمقدار يتراوح ما بين 1000 و4000 آلاف جنيه.ووفق لمسئولى مبيعات غبور فإن أسعار طرازات توسان ارتفعت، بقيمة تتراوح ما بين 2000 و4000 آلاف جنيه، لتتراوح أسعارها ما بين 462 و534 ألف ج
31 أكتوبر، 2017 31 أكتوبر، 2017

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أحمد عوض

قررت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا و شيري وجيلي، تحريك أسعار طرازات توسان وفرنا والنترا HD؛ بمقدار يتراوح ما بين 1000 و4000 آلاف جنيه.

ووفق لمسئولى مبيعات غبور فإن أسعار طرازات توسان ارتفعت، بقيمة تتراوح ما بين 2000 و4000 آلاف جنيه، لتتراوح أسعارها ما بين 462 و534 ألف جنيه بمختلف الفئات، كما صعدت أسعار هيونداي النترا HD بواقع 1000 جنيها بمختلف الفئات، لتتراوح أسعارها ما بين 240.5 و 277.9 ألف جنيه.

وسجلت أسعار طراز فيرنا فئة GL، نحو 157.5 ألف بدلاً من 154.5، كما وصلت أسعار الفئة الثانية GLs إلى 161.5 ألف مقابل 158.5، وارتفعت أسعار الفئة الثالثة من فرنا GLs اوتوماتيك إلى 184 ألف مقارنة بـ 180.9.

وأبقت جي بي غبور أوتو على أسعار طرازات إلنترا AD، واكسنت،و سولاريس، و سوناتا، و كريتا – دون أي تغيير.

ويوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لهيونداي:

العلامة التجارية

الطراز

الفئة

أسعار  مطلع أكتوبر

أسعار نهاية أكتوبر

مقدار التغير

هيونداي

ACCENT

RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT

249,900

249,900

0

RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT SR

254,900

254,900

0

RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT DAB ABS

264,900

264,900

0

RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT EXCLUSIVE

274,900

274,900

0

RB FACELIFT (2) 1.6 GL AT 5 DOORS EXCLUSIVE

275,900

275,900

0

SOLARIS

1.4 AT GL ACTIVE

247,000

247,000

0

1.4 AT GL ACTIVE PLUS   

257,000

257,000

0

1.4 AT GL ACTIVE PLUS   

259,000

0

ELANTRA

AD 1.6 AT GL   

299,900

299,900

0

AD 1.6 AT GL SR   

305,900

305,900

AD 1.6 AT GL DAB ABS

330,000

330,000

0

AD 1.6 AT GL HIGHLINE

355,000

355,000

0

AD 1.6 AT GLS EXCLUSIVE

375,000

375,000

0

AD 1.6 AT GLS FULLY LOADED

399,900

399,900

0

TUCSON

1.6 GL AT

460,000

399,900

2000

1.6 GLS AT

485,000

487.000

2000

1.6 GLS AT PLUS

505,000

509.000

4000

1.6 GLS AT SR FULLYLOADED *RED PACK

534.000

534.000

0

SONATA

LF 1.6 T-GDI AT GL

530,000

530,000

0

LF 1.6 T-GDI AT GLS LUXURY

590,000

590,000

0

LF 1.6 T-GDI AT GLS TOPLINE

650,000

650,000

0

VERNA

1.6 GL MT

154,500

157.500

3.000

1.6 GLS MT

158,500

161.500

3.000

1.6 GLS AT

180,900

184.000

3.900

CRETA

1.6 AT BASELINE

360,000

360,000

0

1.6 AT GLS MIDLINE

398,000

398,000

0

1.6 AT GLS TOPLINE

417,000

417,000

0

ELANTRA

HD

A/T GL HD

239.500

240.500

1.000

A/T GL H/L HD

276.500

277.500

1.000

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