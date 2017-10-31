جي بي غبور أوتو تحرك أسعار إلنترا HD وفرنا وتوسان

أحمد عوضقررت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا و شيري وجيلي، تحريك أسعار طرازات توسان وفرنا والنترا HD؛ بمقدار يتراوح ما بين 1000 و4000 آلاف جنيه.ووفق لمسئولى مبيعات غبور فإن أسعار طرازات توسان ارتفعت، بقيمة تتراوح ما بين 2000 و4000 آلاف جنيه، لتتراوح أسعارها ما بين 462 و534 ألف ج

أحمد عوض

قررت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي ومازدا و شيري وجيلي، تحريك أسعار طرازات توسان وفرنا والنترا HD؛ بمقدار يتراوح ما بين 1000 و4000 آلاف جنيه.

ووفق لمسئولى مبيعات غبور فإن أسعار طرازات توسان ارتفعت، بقيمة تتراوح ما بين 2000 و4000 آلاف جنيه، لتتراوح أسعارها ما بين 462 و534 ألف جنيه بمختلف الفئات، كما صعدت أسعار هيونداي النترا HD بواقع 1000 جنيها بمختلف الفئات، لتتراوح أسعارها ما بين 240.5 و 277.9 ألف جنيه.

وسجلت أسعار طراز فيرنا فئة GL، نحو 157.5 ألف بدلاً من 154.5، كما وصلت أسعار الفئة الثانية GLs إلى 161.5 ألف مقابل 158.5، وارتفعت أسعار الفئة الثالثة من فرنا GLs اوتوماتيك إلى 184 ألف مقارنة بـ 180.9.

وأبقت جي بي غبور أوتو على أسعار طرازات إلنترا AD، واكسنت،و سولاريس، و سوناتا، و كريتا – دون أي تغيير.

ويوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لهيونداي: