«جي بي بولو» تصدر «أتوبيسات فولفو» المصنعة محليًا إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

نجحت شركة «جي بي بولو GBPolo»، المتخصصة في صناعة الأتوبيسات، في التعاقد مع دولة الكاميرون لتوريد 24 أتوبيسًا من ماركة GB Polo -Volvo المصنعة محلياً في مصر ليتم استخدامها لعمليات النقل البري في بطولة كأس الأمم الأفريقية ؛ المقرر عقدها أوائل العام المقبل؛ وذلك في ضوء ضمان عمليات النقل الآمنة لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

وقد قامت جي بي بولو بتسليم الحافلات خلال 5 أيام فقط من تاريخ التعاقد، كما تضمنت الاتفاقية أن يحمل كل أتوبيس ألوان أعلام الدول المشاركة في البطولة، وأن تكون حافلات GB Polo -Volvo مجهزة بجميع عوامل الرفاهية والأمان اللازمة لنقل الفرق المشاركة إلى أماكن البطولة والمنشآت الرياضية.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية مجموعة جي بي بولو التي تحرص على النهوض وتوطين الصناعة المحلية في قطاع السيارات لفتح أسواق جديدة بالقارة الأفريقية، ووضع شعار “صنع في مصر” في مكانة مرموقة تليق بها في الأسواق المختلفة، فضلاً عن زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد ومن ثم توفير فرص عمل جديدة وضبط الميزان التجاري بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في الصناعة المحلية.

من جهته أكد محمد عروة، رئيس قطاع مبيعات الميني باص والأتوبيسات بشركة جي بي بولو، أن تعميق التصنيع المحلي يعد أبرز محاور الارتقاء بقطاع السيارات المصري من خلال زيادة الإنتاجية وتصنيع مكونات محلية بجودة عالية، وأن مجموعة جي بي بولو لديها استراتيجية طموحة للتوسع في الأسواق الأفريقية تفعيلاً لاتفاقية التجارة الحرة والتي ستخلق حالة من التكامل الاقتصادي بين دول قارة افريقيا، بالإضافة إلى تحقيق قفزة قوية في اتجاه إنعاش الاقتصاد الوطني المحلى.

وأضاف: “بطولة كأس الأمم الأفريقية تعد من أهم المناسبات الكروية في العالم، ولذلك حرصت شركة جي بي بولو على لعب دور أساسي عبر توفير عمليات النقل الآمنة لجميع الفرق المشاركة في البطولة من خلال تصدير منتج مصري متميز يتمتع بأعلى المواصفات العالمية ويلبي احتياجات وتوقعات المشاركين في البطولة.”

ومن جانبه، أكد يوري دي بيندرلينج، ممثل شركة «اس.ام.تي»، الموزع المعتمد لشركة «جي بي بولو» للعلامة التجارية «فولفو» بدولة الكاميرون، أن عمليات التنقل السلسة والمنظمة تعد أحد العوامل الرئيسية في لنجاح بطولة كأس الأمم الافريقية، موضحا أنه أن تم تيسير الحصول على دعم شريكنا «جي بي بولو» والتي ستسهم حافلاته بضمان تمتع كافة المشاركين بتجربة تنقل مريحة.

وأشار إلى أن الشركة ملتزمة من خلال العمل سوياً مع شركائنا المصريين بدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة في مصر لإرساء الدعائم لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للقارة الأفريقية، لافتاً إلى أن ميعاد التسليم البالغ 5 أيام يعد وقتاً قياسياً للغاية يؤكد القدرات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها مجموعة جي بي بولو”، كما أشاد بوجود منتجات مصرية توافق مواصفاتها أعلى وأقصى معايير الجودة العالمية.