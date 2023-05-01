«جي بي إكس» تستثمر2.7 مليار جنيه فى توسيع مركز بيانات «كايرو 2 » بمصر

اعلنت شركة جي بي إكس جلوبال سيستمز ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2.7 مليار جنيه لتوسيع مركز بياناتها الحالي ” كايرو 2 ” فى السوق المصرية بالتعاون مع شركة «ريدكون جروب».

ومن المقرر أن تسهم الخطوة الجديدة فى إضافة 12 ميجاوات كهرباء جديدة بالإضافة إلي 9 آلاف متر مربع مساحة جديدة لتصل بذلك إجمالي المساحة المجهزة للمركز إلي 12600 متر مربع .

كشف نيك تانزي المدير التنفيذي للشركة أنها تستهدف التوسع في انشطة مراكز البيانات في السوق المصريه خلال الفتره المقبله.

جاء ذلك خلال المؤتمر التحضيري الذي عقدته شركة MCS لأنظمة الاتصالات اليوم الاثنين للاعلان عن تفاصيل قمة مراكز البيانات FDC التي تنظمها علي مدار يومي 10 و 11 مايو الجاري .

واوضح ان gpx تستهدف زياده السعه التخزينية لمركز البينات الخاص بها بمساحه ٩٠٠٠ متر مربع بتكلفه استثماريه تصل الي 2,7 مليار جنيه، موضحا ان ذلك يأتي في اطار المساهمه في دعم عمليات التحول الرقمي التي تسعى اليها الدوله المصريه.

ولفت ان شركته تعكف على تنفيذ المشروع على عده مراحل موضحا ان بعد الانتهاء من تدشين المساحه المرتقبه سيصبح اجمالي المساحه ١٢٦٠٠ متر مربع على حد تقدير