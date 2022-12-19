جي بي أوتو توقع اتفاقية بيع ثانية مع شيميرا الإماراتية بقيمة 855 مليون جنيه

أعلنت شركة جي بي أوتو غبور-الرائدة فى صناعة السيارات – توقيع اتفاقية بيع ثانية مع شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بقيمة 855 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت جي بي أوتو في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن هذه الاتفاقية تختص ببيع حصة غير مباشرة ( 45% ) فى شركة جى بى للتأجير التمويلي التابعة لها.

وأشارت الشركة إلى أن اتفاقية البيع نهائية لكنها مازالت مشروطة بموافقة مجلس الإدارة بعد اتخاد الاجراءات القانونية واستيفاء المتطلبات المكملة لتنفيذ الصفقة.

يشار إلى أن شركة جى بى للتأجير التمويلي هى إحدى الشركات التابعة لشركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية،ذراع الخدمات المالية غير المصرفية لمجموعة غبور للسيارات.

ومن المقرر انخفاض حصة جي بي أوتو غير المباشرة في شركة التأجير التمويلي محل الصفقة إلى 55%، بعد تنفيذ صفقة نقل ملكية الأسهم إلى شيميرا الإماراتية.

وبدأت مفاوضات البيع بين شيميرا للاستثمار الإماراتية وجي بي أوتو منذ سبتمبر الماضى، وأبدى مجلس إدارة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية برئاسة منصور قبانى موافقته على البيع في جلسة 6 سبتمبر، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

جي بي أوتو باعت حصة في «MNT» الهولندية لشيميرا الإماراتية مقابل 60 مليون دولار

كما دخل الطرفات مفاوضات متزامنة لشراء 7.5% من حصته جي بي أوتو في الشركة الهولندية (إم تي حالا)، انتهت بتويع اتفاقية بيع في 27 أكتوبر الماضى) بقيمة قد تصل إلى 71.3 مليون دولار.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية ساعتها، إن عملية البيع تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، قد ترتفع فيما بعد إلى 71.3 مليون دولار في حالة استيفاء شروطة معينة بين الطرفين.

اعتمدت جي بي في 20 نوفمبر الماضى دراسة قيمة عادلة لشركتها” MNT حالًا ” محل الاستحواذ بقيمة إجمالية قدرها 17 مليار جنيه في إطار عرض الاستحواذ.

تعمل شركة حالا فى مجال التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل والنقل التشاركي ، وتستحوذ جي بي أوتو غبور على 57.26% من أسهمها عبر شركة “MNT BV ” للمدفوعات الإلكترونية (مؤسسة فى هولندا).

تنفيذ صفقة نقل ملكية الأسهم في البورصة بجلسة 11 ديسمبر

الشركات المقيدة فى البورصة

أظهر إفصاح منشور على شاشة التداول بتاريخ 11 ديسمبر الجارى تنفيذ صفقة البيع رسميا على جزء من أسهم ” MNT INVESTMENT BV ” مقابل 60 مليون دولار .

وقالت غبور في إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن عملية البيع تمت على 7.5% من أسهم شركة MNT الهولندية لتنخفض حصتها إلى 49.5% بعد الصفقة.

ومن المقرر أن تدفع شيميرا للاستثمار الإماراتية 11.3 مليون دولار إضافية إلى شركة غبور في حالة تحقيق بعض الشروط المتفق عليها بين الطرفين دون ذكرها في الإفصاح.

وتعتبر “جي بي أوتو” إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.

ويتولى أ.نادر رؤوف كمال غبور (الإبن) منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة جي بي أوتو ، خلفًا للراحل المؤسس د.روؤف غبور (الأب) الذي وافته المنية في 9 نوفمبر الماضي.