«جي بي أوتو» تنفذ بيع حصة في «MNT» لشيميرا الإماراتية مقابل 60 مليون دولار

أعلنت شركة جي بي أوتو غبور، تنفيذ عملية بيع جزء من حصتها في شركة ” MNT INVESTMENT BV ” إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية مقابل 60 مليون دولار .

وقالت جي بي أوتو في إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن عملية البيع تمت على 7.5% من أسهم شركة MNT الهولندية لتنخفض حصتها إلى 49.5% بعد الصفقة.

ومن المقرر أن تدفع شيميرا للاستثمار الإماراتية 11.3 مليون دولار إضافية إلى شركة غبور في حالة تحقيق بعض الشروط المتفق عليها بين الطرفين دون ذكرها في الإفصاح.

جي بي أوتو وقعت اتفاقية البيع مع شيميرا الإماراتية في أكتوبر الماضى

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة الراحل

وأعلنت المجموعة منذ شهر ( 27 أكتوبر الماضى) توقيع اتفاقية بيع 7.5% من حصته في الشركة الهولندية إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بقيمة تتراوح بين 60 إلى 71.3 مليون دولار.

واعتمدت جي بي أوتو غبور في ، دراسة قيمة عادلة لشركتها التابعة” MNT INVESTMENT BV ” الهولندية بقيمة 17 مليار جنيه في إطار عرض استحواذ جزئي مقدم من شيميرا للاستثمار الإماراتية.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية ساعتها، إن عملية البيع تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، قد ترتفع فيما بعد إلى 71.3 مليون دولار في حالة استيفاء شروطة معينة بين الطرفين.

وتعمل الشركة في الوقت الحالي مع شيميرا للاستثمار على استيفاء الموافقات المطلوبة لإتمام الصفقة من الجهات الرقابية والمختصة وفقا للقوانين المعمول بها فى هذه الصفقات.

اعتمدت جي بي في 20 نوفمبر الماضى دراسة قيمة عادلة لشركتها” MNT حالًا ” محل الاستحواذ بقيمة إجمالية قدرها 17 مليار جنيه في إطار عرض الاستحواذ.

تعمل شركة حالا فى مجال التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل والنقل التشاركي ، وتستحوذ جي بي أوتو غبور على 57.26% من أسهمها عبر شركة “MNT BV ” للمدفوعات الإلكترونية (مؤسسة فى هولندا).

ودخلت “MNT ” فى عملية اندماج مع شركة “حالا” فى يونيو 2021 من خلال اتفاقية مبادلة أسهم ليتغير اسمها بعد ذلك إلى “إم إن تي-حالا”،مع إطلاق أول تطبيق فى السوق المصرى يتخصص فى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية، والتمويل متناهي الصغر، وخدمات التوصيل والنقل التشاركي.

شيميرا الإماراتية تتفاوض على شراء 45% من حصة غبور في شركة تأجير تمويلي تابعة

في سياق متصل ، أعلنت جي بي أوتو في 7 سبتمبر الماضى قبول التفاوض مع شيميرا للاستثمار الإماراتية بخصوص بيع 45% من حصتها فى شركة تأجير تمويلي تابعة لها.

وأرسلت الشركة بيانا للمتعاملين على السهم فى البورصة المصرية(ساعتها) يفيد بالشروع فى استيفاء إجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذه الصفقة.

ومن المقرر التفاوض على بيع حصة غير مباشرة فى شركة جي بي للتأجير التمويلى التابعة لجي بي كابيتال للاستثمارات المالية،ذراع الخدمات المالية غير المصرفية لمجموعة غبور للسيارات.

واجتمع مجلس إدارة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية (6 سبتمبر) برئاسة منصور قبانى ،وأبدى موافقته على الدخول فى اتفاقية مع شيميرا أبو ظبي لبيع 45% من الشركة التابعة المتخصصة فى خدمات التأجير التمويلي.

ولم يتطرق البيان المرسل للبورصة إلى تفاصيل مالية حول الصفقة (الثمن المبدئى أو متوسط سعر السهم ) ،كما نبه المتعاملين على السهم إلى أن هذه المفاوضات قد تسفر عن تنفيذ الصفقة وقد لا تسفر،فى إشارة إلى مراعاة ذلك عند التداول على السهم.

وتعتبر “جي بي أوتو” إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.

ويتولى أ.نادر رؤوف كمال غبور (الإبن) منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة جي بي أوتو ، خلفًا للراحل المؤسس د.روؤف غبور (الأب) الذي وافته المنية في 9 نوفمبر الماضي.