«جي بي أوتو» تقفز بإيراداتها إلى 31.4 مليار جنيه خلال عام 2021

جي بي أوتو غبور تفصح نتائج أعمالها خلال العام الماضى 2021 وتعلق عليها

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة جي بي أوتو غبور لصناعة السيارات ارتفاع إيراداتها إلى 31.4 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 23.3 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت نتائج جي بي أوتو المجمعة المرسلة للبورصة الأحد ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.84 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكاليف النشاط إلى 25.1 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 18.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما كشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع الخسائر إلى 2.4 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بخسائر بلغت 9 مليون جنيه خلال عام 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 1.35 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.84 جنيه خلال العام السابق 2020.

رئيس جي بي أوتو : حققنا أعلى نتائج فى تاريخنا خلال الربع الأخير

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة

وقالت جى بى أوتو إن نمو أرباحها خلال الفترة المشار إليها يرجع إلى الأداء القوى لكافة قطاعاتها التشغيلة وارتفاع معدلات الطلب على منتجاتها وخدماتها المتنوعة.

وقالت رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة، إن شركته حققت أعلى نتائج أعمال فى تاريخها خلال الربع الأخير من العام مسجلة مبيعات بقيمة 9 مليارات جنيه خلال هذا الربع منفردا (سبتمبر -ديسمبر 2021).

وارتفعت إيرادات قطاع المركبات بالشركة إلى 7.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير فقط بنسبة نمو 30.2% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.

بينما سجلت إيرادات نفس القطاع على مدار العام حوالى 24.9 مليار جنيه تقريبا بنسبة نمو سنوى 38.7% عن العام السابق 2020.

بينما تراجعت إيرادات الشركة خارج السوق المصرى بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1% إلى 807.1 مليون جنيه خلال 2021، بسبب التأخر الناتج عن تغيير إجراءات الجمارك والقوانين المنظمة لها فى العراق، أحد أكبر الأسواق الخارجية للشركة.

ارتفاع إيرادات الشركة إلى 22.3 مليار جنيه فى تسعة أشهر

رئيس قطاعات مبيعات السيارات «الملاكى» بمجموعة «جى بى غبور أوتو»

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 22.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 16.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت نتائج الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (15 نوفمبر الماضى) ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 794.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكاليف النشاط إلى 17.9 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 12.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

بينما كشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع خسائرها إلى 1.16 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 7.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 0.91 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.57 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وفسرت الشركة نمو أرباحها خلال الفترة المشار إليها بارتفاع معدلات الطلب على منتجاتها وخدماتها إضافة إلى نتائج إطلاق علامتين تجاريتين جديديتن فى مجال سيارات الركوب.

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة ارتفاع إيراداتها إلى 14.1 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى بنسبة ارتفاع 42.2% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.

فى حين ارتفع صافى الربح بمعدل 164.8% لتسجل 673.1 مليون جنيه بفضل تمكن سوق السيارات فى مصر من تخطى أزمة كورونا التى شهدتها البلاد خلال العام الماضى.

«غبور» أغلى علامة تجارية فى السيارات بأفريقيا لعام 2021

وتعتبر “جي بي أوتو” إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وصنف تقرير صادر عن مؤسسة «براند فاينانس» شركة “جى بى أوتو»، كأغلى علامة تجارية فى صناعة السيارات فى أفريقيا لعام 2021 متفوقة على جميع شركات السيارات المصرية والأفريقية والعربية.

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.

وتمتلك “جي بي أوتو” توكيلات حصرية لمجموعة متنوعة من العلامات الرائجة، تشمل هيونداي، مازدا، جيلي، شيري، كاري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو.

كما تمتلك وكالات حصرية لشاحنات وحافلات فولفو، شاحنات سينوتراك، متسوبيشي فوسو، إس دي إل جي، أكسا، وآي تي أو.

جازبرومنيفت، لاسا، يوكوهاما، ويست ليك، تريانجل، دياموند باك، افون، دوبل كوين، جراندستون، جوديير، جامبو، ومونروه.

وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق والجزائر والأردن، ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى.

كما تضم الشركة قطاعًا لأنشطة التمويل يضم تحت مظلته خمس شركات تابعة، تم تأسيسهم بغرض تقديم حلول التمويل لكل عملاء الشركة من كبرى المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة و التمويل متناهي الصغر.

وتقدم الشركة خدماتها عبر 25 معرض سيارات مملوكة لها وخمسة مراكز لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار، وكذلك 17 مركزا لخدمات المبيعات وقطع الغيار، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.