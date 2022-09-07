«جي بي أوتو» تقبل التفاوض مع «شيميرا» الإماراتية لبيع 45% من حصتها فى شركة تابعة

أعلنت شركة جي بي أوتو غبور-الرائدة فى مجال تصنيع وتوزيع السيارات فى مصر – قبول التفاوض مع شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بخصوص بيع 45% من حصتها فى شركة التأجير التمويلي التابعة.

وأرسلت جي بي أوتو بيانا للمتعاملين على السهم فى البورصة المصرية (الأربعاء) يفيد بالشروع فى استيفاء إجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذه الصفقة.

ومن المقرر التفاوض على بيع حصة غير مباشرة فى شركة جي بي للتأجير التمويلى التابعة لجي بي كابيتال للاستثمارات المالية،ذراع الخدمات المالية غير المصرفية لمجموعة غبور للسيارات.

واجتمع مجلس إدارة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية أمس الثلاثاء (6 سبتمبر) برئاسة منصور قبانى ،وأبدى موافقته على الدخول فى اتفاقية مع شيميرا أبو ظبي لبيع 45% من الشركة التابعة المتخصصة فى خدمات التأجير التمويلي.

ولم يتطرق البيان المرسل للبورصة تفاصيل مالية حول الصفقة (الثمن المبدئى أو متوسط سعر السهم ) ،كما نبه البيان المتعاملين على السهم إلى أن هذه المفاوضات قد تسفر عن تنفيذ الصفقة وقد لا تسفر،فى إشارة إلى مراعاة ذلك عند التداول على السهم.

جي بي أوتو : لم ندخل في اتفاقيات نهائية بشأن بيع إم إن تى -حالا

وأصدرت جي بي أوتو بيانا فى 25 أغسطس الماضى يفيد بعدم دخولها فى اتفاقيات نهائية مع أحد بشأن بيع شركتها التابعة (إم إن تى -حالا).

جاء ذلك فى إفصاح مرسل للرد على استسفسارات البورصة بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ساعتها حول دخول شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية فى مفاوضات لشراء حصة فى شركة” حالا “.

وأشار الإفصاح إلى أن غبور ستبقى المساهمين والمتعاملين على الأسهم على إطلاع دائم بأى اتفاقيات نهائية تتوصل إليها بشأن الشركات التابعة للمجموعة .

واستحوذت شيميرا للاستثمار الإماراتية الشهر الماضى(4 أغسطس) على حصة أغلبية (56%) فى شركة بلتون المالية القابضة بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه .

وتعمل شركة حالا فى مجال التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل والنقل التشاركي ، وتستحوذ جي بي أوتو غبور على 57.26% من أسهمها عبر شركة “MNT BV ” للمدفوعات الإلكترونية (مؤسسة فى هولندا).

ودخلت “MNT ” فى عملية اندماج مع شركة “حالا” فى يونيو 2021 من خلال اتفاقية مبادلة أسهم ليتغير اسمها بعد ذلك إلى “إم إن تي-حالا”،مع إطلاق أول تطبيق فى السوق المصرى يتخصص فى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية، والتمويل متناهي الصغر، وخدمات التوصيل والنقل التشاركي.

غبور باعت حصة فى MNT الهولندية بقيمة 352 مليون جنيه العام الماضى

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة

وأفصحت غبور فى 15 أغسطس الماضى (2021) عن بيع جزء من حصتها فى شركة ” MNT BV ” بقيمة إجمالية قدرها 352.6 مليون جنيه إلى بعض صناديق الاستثمار الأجنبية وفقا لاتفاقية مبدئية موقعة فى 11 أبريل 2021.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك إن عملية البيع تمت بشكل نهائى بعد استيفاء بعض الشروط القانونية والإجرائية المتفق عليها سابقا.

وانخفضت حصة جي بى غبور ( غير المباشرة ) فى شركة” MNT INVESTMENTS BV ” الهولندية إلى 57.26% بعد هذه العملية .

يشار إلى شركة MNT المشار إليها تستحوذ على حصص مسيطرة فى رأسمال شركتى (تساهيل)، (مشروعى)، الرائدتين فى مجال التمويل متناهى الصغر والبيع بالتقسيط. ، إضافة إلى مساهمتها فى شركة حالا للتكنولوجيا المالية والنقل التشاركى.

وكلفت جي بي أوتو فى 22 فبراير الماضى شركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات والاستشارات المالية بدراسة البدائل والخيارات المتاحة لمساهمتها فى شركة ” MNT BV ” الهولندية.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركة أرقام كابيتال ستقوم بدراسة هذه الخيارات لصالح شركتها التابعة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية (المساهمة فى الشركة الهولندية).

وأشارت الشركة إلى أن كافة الخيارات تحت الدراسة (تنفيذا وعدما)،وسيجرى الإفصاح عن نتائجها النهائية فور الانتهاء منها ، وفقا للإفصاح.

غبور تؤسس شركتين جديديتن أحدهما فى مصر والأخرى فى كينيا

وشرعت غبور منذ مايو الماضى فى اجراءت تأسيس شركتين جديدتين إحداهما فى كينيا تحت مسمى “جي بي أوتو كينيا”، والأخرى فى مصر تحت مسمى “جي بي أوتوموتيف لتجارة وصناعة السيارات مصر” .

واستحوذت شركة تابعة للمجموعة فى 21 ديسمبر قبل الماضى (2020) على 20% من أسهم شركة نيو سيتى للإسكان والتنمية المتخصصة فى الإسكان التعاون بقيمة 73 مليون جنيه.

كما استحوذت فى 17 أغسطس من نفس العام 2020 على 75% من شركة “طوكيو مارين مصر فاملي تكافل” لتأمينات على الحياة بقيمة إجمالية 84.7 مليون جنيه تقريبا بالتحالف مع المجموعة المالية هيرميس.

وتعتبر “جي بي أوتو” إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.

وصنف تقرير صادر عن مؤسسة «براند فاينانس» شركة “جى بى أوتو»، كأغلى علامة تجارية فى صناعة السيارات فى أفريقيا لعام 2021 متفوقة على جميع شركات السيارات المصرية والأفريقية والعربية.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 31.4 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 23.3 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفع صافى أرباحها إلى 1.84 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال عام 2020،وفقا للنتائج المجمعة المرسلة للبورصة (27 فبراير الماضى).

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 1.35 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.84 جنيه خلال العام السابق 2020.