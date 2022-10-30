«جي بي أوتو» تعين «ألفا كابيتال» مستشارا لتيقيم حصتها في MNT INVESTMENT BV  

أعلنت شركة جي بي أوتو تعيين شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية، مستشارا ماليا مستقلا لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة MNT INVESTMENT BV الهولندية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد أن تحديد القيمة العادلة في ضوء توقيع اتفاقية نهائية لبيع حصة في MNT INVESTMENT BV المملوكة لها بطريقة غير مباشرة إلى Chimprop 2 Investment SPV RSCLtd نيابة عن Chimera Investments LLC.

وتعمل جي بي أوتو حاليا للحصول على الموافقات المطلوبة وفقاً للقوانين ذات الصلة لتنفيذ الصفقة، وبعد استيفاء الموافقات المطلوبة سوف يتم إتمام الصفقة.

وتمتلك MNT Investments B.V بشكل غير مباشر حصصاً مسيطرة في رأسمال شركتي مشروعي التجارة وتساهيل للتمويل المتناهي الصغر بالإضافة إلى مساهمات في شركات أخرى في مجالات التكنولوجيا المالية.