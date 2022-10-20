«جي بي أوتو» تعلن مشاركتها في مؤتمر قمة المناخ

أعلنت مجموعة «جي بي أوتو»، المتخصصة في قطاع السيارات والحافلات، توفير 30 حافلة كهربائية ماركة “Higer” للمشاركين في مؤتمر المناخ COP 27، المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، بهدف تسهيل عمليات التنقل خلال فترة المؤتمر بصورة صديقة للبيئة، بما يتلاءم مع أهداف المؤتمر؛ ويتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحقيق الاستدامة وحلول النقل الخضراء.

تأتي مشاركة مجموعة جي بي أوتو في مؤتمر قمة المناخ COP27 ترويجاً لدور جي بي أوتو في صناعة وتوطين السيارات والحافلات الكهربائية لكونها رائدة في تقديم أتوبيسات كهربائية صنعت في مصر بجودة عالمية تليق بهذا الحدث العالمي.

كما تقوم المجموعة بتقديم منتجاتها من السيارات والحافلات الكهربائية للسوق المصري بالإضافة إلى الأسواق الاقليمية وذلك بالتزامن مع الاتجاه العالمي للتوسع في تصنيع واستخدام تلك الأنواع من السيارات.

قال كريم الجداس -الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة جي بي أوتو: “نتشرف باختيار مجموعة جي بي أوتو لتوريد أتوبيسات كهربائية للعمل على تنقلات السادة المشاركين في مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، حيث أن الأتوبيسات الكهربائية الجاري توريدها والتي يبلغ عددها 30 أتوبيس تم تصنيعها وتجميعها في مصر بمصنع جي بي بولو بالعين السخنة طبقا لأعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة.

قال لوران فريديريك، الرئيس التنفيذي لقطاع الحافلات والسيارات التجارية بمجموعة جي بي أوتو: “تأتي هذه المشاركة في إطار جهود مجموعة جي بي أوتو لدعم خطة الدولة التنموية التي وضعتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بما يشمل التوسع في صناعة واستخدام السيارات الكهربائية لخفض استهلاك الوقود والحد من التلوث والانبعاثات الضارة”.

وأكد محمد عروة – نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الحافلات بمجموعة جي بي أوتو حرص مجموعة جي بي أوتو على دعم جهود الدولة في التصدي لآثار تغير المناخ ودعم رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة، مشيراً إلى إدراك المجموعة لأهمية دورها الحيوي في دعم الدولة لمواجهة هذا التحدي، إيماناً منها بأهمية الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية ذات التأثير السلبي على كل من المواطنين والاقتصاد, لافتاً إلى أن الحافلات الكهربائية التي سيتم توفيرها هي حافلات صديقة وآمنة للبيئة ولا تسبب انبعاثات أو ملوثات للبيئة، كما أنها مجهزة بكافة سُبل الراحة والأمان لنقل الركاب، موضحاً أن الدولة تعمل حاليا على توفير البنية التحتية اللازمة من محطات الشحن بالكهرباء والجراجات الخاصة بها.

في سياق متصل، قال عمرو شتــا – نائب مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحافلات والسيارات التجارية بمجموعة جي بي أوتو: “يعد مؤتمر COP27 فرصة ذهبية للتصدي بشكل فعال لتحديات تغير المناخ على مستوى العالم، حيث أن الانتقال إلى مصادر طاقة بديلة منخفضة الانبعاثات أصبح جزء لا يتجزأ من تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وقد حققت مصر إنجازات هامة في مجالات الاستدامة والطاقة البديلة والصناعات المرتبطة بها خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية القيادة السياسية والاستراتيجيات الحكومية الطموحة في هذه المجالات بما يساهم في الحد من التلوث البيئي”.