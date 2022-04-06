«جي بي أوتو» تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.35 جنيه للسهم على قسطين

كلفت جي بي أوتو غبور لصناعة السيارات، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.35 جنيه للسهم على أن يجرى صرفها على قسطين خلال شهر إبريل وسبتمبر.

وقالت جي بي أوتور، فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة المصرية، الأربعاء، إن الحق في الكوبون رقم (6) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 18 أبريل.

ومن المقرر صرف القسط الأول بقيمة 0.10 جنيه للسهم اعتبارًا من 21 أبريل، بينما سيجرى صرف القسط الثاني بقيمة 0.25 جنيه للسهم اعتبارًا من 29 سبتمبر المقبل.

جي بي أوتو تقفز بإيراداتها إلى 31.4 مليار جنيه خلال عام 2021

غبور أوتو للسيارات

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 31.4 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 23.3 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت نتائج جي بي أوتو المجمعة المرسلة للبورصة ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.84 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكاليف النشاط إلى 25.1 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 18.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما كشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع الخسائر إلى 2.4 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بخسائر بلغت 9 ملايين جنيه خلال عام 2020.

ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.35 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى

جي بي أوتو للسيارات

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 1.35 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.84 جنيه خلال العام السابق 2020.

وقالت جى بى أوتو إن نمو أرباحها خلال الفترة المشار إليها يرجع إلى الأداء القوى لكافة قطاعاتها التشغيلة وارتفاع معدلات الطلب على منتجاتها وخدماتها المتنوعة.

وقال رءوف غبور، رئيس مجلس الإدارة، إن شركته حققت أعلى نتائج أعمال فى تاريخها خلال الربع الأخير من العام مسجلة مبيعات بقيمة 9 مليارات جنيه خلال هذا الربع منفردًا (سبتمبر- ديسمبر 2021).

وارتفعت إيرادات قطاع المركبات بالشركة إلى 7.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير فقط، بنسبة نمو 30.2% على الفترة المقارنة من العام الماضى.

بينما سجلت إيرادات نفس القطاع على مدار العام حوالى 24.9 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة نمو سنوي 38.7% على العام السابق 2020.

بينما تراجعت إيرادات الشركة خارج السوق المصرية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1% إلى 807.1 مليون جنيه خلال 2021، بسبب التأخر الناتج عن تغيير إجراءات الجمارك والقوانين المنظمة لها في العراق، إحدى أكبر الأسواق الخارجية للشركة.

أوتو أغلى علامة تجارية فى السيارات بأفريقيا لعام 2021

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة

وتعتبر “جي بي أوتو” إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وصنف تقرير صادر عن مؤسسة «براند فاينانس» شركة “جى بى أوتو»، كأغلى علامة تجارية فى صناعة السيارات فى أفريقيا لعام 2021 متفوقة على جميع شركات السيارات المصرية والأفريقية والعربية.

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.

وتمتلك “جي بي أوتو” توكيلات حصرية لمجموعة متنوعة من العلامات الرائجة، تشمل هيونداي، مازدا، جيلي، شيري، كاري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو.

كما تمتلك وكالات حصرية لشاحنات وحافلات فولفو، شاحنات سينوتراك، متسوبيشي فوسو، إس دي إل جي، أكسا، وآي تي أو.

جازبرومنيفت، لاسا، يوكوهاما، ويست ليك، تريانجل، دياموند باك، افون، دوبل كوين، جراندستون، جوديير، جامبو، ومونروه.

وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق والجزائر والأردن، ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى.

كما تضم الشركة قطاعًا لأنشطة التمويل يضم تحت مظلته خمس شركات تابعة، تم تأسيسهم بغرض تقديم حلول التمويل لكل عملاء الشركة من كبرى المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة و التمويل متناهي الصغر.

وتقدم الشركة خدماتها عبر 25 معرض سيارات مملوكة لها، وخمسة مراكز لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار، وكذلك 17 مركزا لخدمات المبيعات وقطع الغيار، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.