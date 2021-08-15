«جي بي أوتو» تعلن إتمام صفقة بيع حصة فى شركة هولندية بقيمة 352.6 مليون جنيه

جي بي أوتو تفصح عن إتمام صفقة بيع جزء من حصتها فى شركة خارجية

أعلنت شركة جي بي أوتو غبور لصناعة السيارات،عن إتمام صفقة بيع جزء من حصتها فى شركة ” MNT BV ” الهولندية للاستثمارات بقيمة إجمالية قدرها 352.6 مليون جنيه.

وقالت جي بي أوتو فى إفصاح للبورصة اليوم الأحد إن عملية البيع تمت بشكل نهائى بعد استيفاء بعض الشروط القانونية والإجرائية المتفق عليها سابقا.

وأفصحت غبور فى 11 أبريل الماضى عن توقيع إحدى شركاتها التابعة اتفاقا مع صناديق استثمار أجنبية لبيع 5% من حصتها فى الشركة الهولندية المذكورة.(لم يذكر الإفصاح، أسماء تلك الصناديق).

وانخفضت حصة جي بى غبور ( غير المباشرة ) فى شركة” MNT INVESTMENTS BV ” الهولندية إلى 57.26% بعد هذه العملية .

يشار إلى أن الشركة الهولندية المشار إليها تستحوذ على حصص مسيطرة فى رأسمال شركتى (تساهيل)، (مشروعى)، الرائدتين فى مجال التمويل متناهى الصغر والبيع بالتقسيط.

كما تساهم تلك الشركة بحصص أقل فى شركات أخرى فى مجالات التكنولوجيا المالية والنقل التشاركى ،وفقا لما جاء فى الإفصاح المرسل للبورصة.

ولفتت الشركة انتباه المساهمين والمتعاملين على السهم إلى أن تلك الصفقة مرهونة بتحقيق بعض الالتزامات القانونية على الأطراف (دون إسهاب)،وفى حالة إتمامها بصورة نهائية فسوف تفصح للمساهمين .

جي بي أوتو استحوذت على 20% من شركة إسكان تعاونى فى ديسمبر

واستحوذت شركة تابعة لجى بى أوتو فى 21 ديسمبر الماضى على 20% من أسهم شركة نيو سيتى للإسكان والتنمية المتخصصة فى الإسكان التعاونى .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الصفقة تمت من خلال شركة جى بى كابيتال ذراع الخدمات المالية غير المصرفية الممولكة لها بالكامل. وتبلغ قيمة الصفقة 73 مليون جنيه.

وذكر رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة جى بى أوتو أن هذه الصفقة تأتى فى إطار تطلع شركته للعمل فى السوق العقارية المصرية والتى تزخر بمقومات نمو واعدة على حد قوله.

وأضاف غبورأن إتمام الصفقة يتماشى أيضا مع خطة المجموعة فى تنمية أعمالها بمجالات التأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى والتخصيم والتمويل العقارى والتوريق وغيرها وفقا للإفصاح.

وتعد “نيو سيتى” للإسكان والتنمية ،أول شركة مصرية تركز على تطوير وحدات الإسكان التعاونى ،وتمتلك الشركة مشروعين سكنيين فى الوقت الحالى أحدهما فى مدينة السادس من أكتوبر والثانى بمحافظة قنا بصعيد مصر.

وأطلقت الشركة المشروع الأول ” مدينة نيو سيتى” عام 2007 بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 2.6 مليون متر مربع، بينما يمتد المشروع الثانى على مساحة 800 ألف متر مربع بمحافظة قنا بصعيد مصر.

غبور تستحوذ على حصة فى شركة تأمين (طوكيو مارين مصر)

شركات التأمين على الحياة

واستحوذت “جى بى أوتو” فى أغسطس الماضى على 75% من شركة “طوكيو مارين مصر فاملي تكافل” لتأمينات على الحياة بقيمة إجمالية 84.7 مليون جنيه تقريبا.

وقالت “جى بى أوتو” فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك (17 أغسطس) إن هذه الصفقة تمت بالتحالف مع المجموعة المالية هيرميس.

ونفذت الصفقة من خلال شركة “جى بي كابيتال” التابعة لجى بى أوتو من ناحية، وشركة فاينانس التابعة لهيرميس.

وتعتبر طوكيو مارين شركة رائدة عالميا في مجال خدمات التأمين وإعادة التأمين وأكبر مقدم لخدمات التأمينات العامة في اليابان.

وتتخصص طوكيو مارين مصر فاملي تكافل في خدمة شريحة هائلة من الأفراد والشركات في مصر عن طريق توفير باقة من البرامج والحلول التأمينية.

وتتوقع الشركتان أن تثمر هذه الاتفاقية الجديدة عن تنمية باقة الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها كل من المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي أوتو، من خلال توفير قاعدة للتوسع بأعمال الشركتين في قطاعات جديدة بالسوق المصرية.

وتتركز القاعدة الجديدة فى خدمات وحلول التأمين التي ستمثل إضافة قوية لأنشطة التمويل غير المصرفي التي تقدمها بالشركتين.

وتعتبر “جي بي أوتو” إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق والجزائر والأردن، ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى.

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.

وتمتلك “جي بي أوتو” توكيلات حصرية لمجموعة متنوعة من العلامات الرائجة، تشمل هيونداي، مازدا، جيلي، شيري، كاري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو.

وتقدم الشركة خدماتها عبر 25 معرض سيارات مملوكة لها وخمسة مراكز لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار، وكذلك 17 مركزا لخدمات المبيعات وقطع الغيار، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.