«جي بي أوتو» تعتمد دراسة قيمة عادلة لشركة MNT الهولندية بقيمة 17 مليار جنيه

اعتمدت شركة جي بي أوتو غبور، دراسة قيمة عادلة لشركتها التابعة” MNT INVESTMENT BV ” الهولندية بقيمة 17 مليار جنيه في إطار عرض استحواذ جزئي مقدم من شيميرا للاستثمار الإماراتية.

وقالت جي بي أوتو في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن مجلس الإادرة اعتمد التقرير بجلسة 17 نوفمبر الجارى ، كما وافق على صفقة بيع 7.5% من أسهم الشركة الهولندية لصالح شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية.

وانتهت دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية إلى تقييم إجمالي حقوق المساهمين في شركة MNT INVESTMENT BV بنحو 17 مليار جنيه تقريبًَا، استنادا إلى طريقتين في التقييم.

ويتولى أ.نادر رؤوف كمال غبور (الإبن) منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة جي بي أوتو ، خلفًا للراحل المؤسس د.روؤف غبور (الأب) الذي وافته المنية في 9 نوفمبر الجارى.

وحصل العضو المنتدب على تفويض من المجلس بالتوقيع على العقود النهائية للصفقة واستيفاء الاجراءات اللازمة والموافقات المرتبطة من الجهات المختصة.

جي بي أوتو توقع اتفاقية بيع مع شيميرا الإماراتية بقيمة 60 إلى 71 مليون دولار

رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة الراحل

وأفصحت شركة غبور في 27 أكتوبر الماضى عن توقيع اتفاقية بيع 7.5% من حصته في الشركة الهولندية إلى شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بقيمة تتراوح بين 60 إلى 71.3 مليون دولار.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية ساعتها، إن عملية البيع تبلغ قيمتها 60 مليون دولار، قد ترتفع فيما بعد إلى 71.3 مليون دولار في حالة استيفاء شروطة معينة بين الطرفين.

وتعمل الشركة في الوقت الحالي مع شيميرا للاستثمار على استيفاء الموافقات المطلوبة لإتمام الصفقة من الجهات الرقابية والمختصة وفقا للقوانين المعمول بها فى هذه الصفقات.

وانتشرت أنباء في 25 أغسطس الماضى عن دخول شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية فى مفاوضات مع جي بي أوتو لشراء حصتها في شركة (إم إن تى -حالا).

واستحوذت شيميرا للاستثمار منذ أشهر (تحديدا في 4 أغسطس الماضي) على حصة أغلبية (56%) فى شركة بلتون المالية القابضة بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه .

وتعمل شركة حالا (محل الاستحواذ) فى مجال التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل والنقل التشاركي ، وتستحوذ جي بي أوتو غبور على 57.26% من أسهمها عبر شركة “MNT BV ” للمدفوعات الإلكترونية (مؤسسة فى هولندا).

ودخلت “MNT ” فى عملية اندماج مع شركة “حالا” فى يونيو 2021 من خلال اتفاقية مبادلة أسهم ليتغير اسمها بعد ذلك إلى “إم إن تي-حالا”،مع إطلاق أول تطبيق فى السوق المصرى يتخصص فى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية، والتمويل متناهي الصغر، وخدمات التوصيل والنقل التشاركي.

غبور باعت حصة فى MNT الهولندية بقيمة 352 مليون جنيه العام الماضى

جي بي أوتو للسيارات

وأفصحت غبور فى 15 أغسطس الماضى (2021) عن بيع جزء من حصتها فى شركة ” MNT BV ” بقيمة إجمالية قدرها 352.6 مليون جنيه إلى بعض صناديق الاستثمار الأجنبية وفقا لاتفاقية مبدئية موقعة فى 11 أبريل 2021.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك إن عملية البيع تمت بشكل نهائى بعد استيفاء بعض الشروط القانونية والإجرائية المتفق عليها سابقا.

وانخفضت حصة جي بى غبور ( غير المباشرة ) فى شركة” MNT INVESTMENTS BV ” الهولندية إلى 57.26% بعد هذه العملية .

يشار إلى شركة MNT المشار إليها تستحوذ على حصص مسيطرة فى رأسمال شركتى (تساهيل)، (مشروعى)، الرائدتين فى مجال التمويل متناهى الصغر والبيع بالتقسيط. ، إضافة إلى مساهمتها فى شركة حالا للتكنولوجيا المالية والنقل التشاركى.

وكلفت جي بي أوتو فى 22 فبراير الماضى شركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات والاستشارات المالية بدراسة البدائل والخيارات المتاحة لمساهمتها فى شركة ” MNT BV ” الهولندية.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن شركة أرقام كابيتال ستقوم بدراسة هذه الخيارات لصالح شركتها التابعة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية (المساهمة فى الشركة الهولندية).

وأشارت الشركة إلى أن كافة الخيارات تحت الدراسة (تنفيذا وعدما)،وسيجرى الإفصاح عن نتائجها النهائية فور الانتهاء منها ، وفقا للإفصاح.

شيميرا الإماراتية تتفاوض على شراء 45% من حصة غبور في شركة تأجير تمويلي تابعة

في سياق متصل ، أعلنت جي بي أوتو في 7 سبتمبر الماضى قبول التفاوض مع شيميرا للاستثمار الإماراتية بخصوص بيع 45% من حصتها فى شركة تأجير تمويلي تابعة لها.

وأرسلت الشركة بيانا للمتعاملين على السهم فى البورصة المصرية(ساعتها) يفيد بالشروع فى استيفاء إجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذه الصفقة.

ومن المقرر التفاوض على بيع حصة غير مباشرة فى شركة جي بي للتأجير التمويلى التابعة لجي بي كابيتال للاستثمارات المالية،ذراع الخدمات المالية غير المصرفية لمجموعة غبور للسيارات.

واجتمع مجلس إدارة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية (6 سبتمبر) برئاسة منصور قبانى ،وأبدى موافقته على الدخول فى اتفاقية مع شيميرا أبو ظبي لبيع 45% من الشركة التابعة المتخصصة فى خدمات التأجير التمويلي.

ولم يتطرق البيان المرسل للبورصة إلى تفاصيل مالية حول الصفقة (الثمن المبدئى أو متوسط سعر السهم ) ،كما نبه المتعاملين على السهم إلى أن هذه المفاوضات قد تسفر عن تنفيذ الصفقة وقد لا تسفر،فى إشارة إلى مراعاة ذلك عند التداول على السهم.

وتعتبر “جي بي أوتو” إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.

واستحوذت مجموعة غبور فى 21 ديسمبر قبل الماضى (2020) على 20% من أسهم شركة نيو سيتى للإسكان والتنمية المتخصصة فى الإسكان التعاون بقيمة 73 مليون جنيه، كما استحوذت فى 17 أغسطس من نفس العام 2020 على 75% من شركة “طوكيو مارين مصر فاملي تكافل” لتأمينات على الحياة بقيمة إجمالية 84.7 مليون جنيه تقريبا بالتحالف مع هيرميس.

وشرعت غبور منذ مايو الماضى فى اجراءت تأسيس شركتين جديدتين إحداهما فى كينيا تحت مسمى “جي بي أوتو كينيا”، والأخرى فى مصر تحت مسمى “جي بي أوتوموتيف لتجارة وصناعة السيارات مصر” .