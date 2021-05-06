«جي بي أوتو» ترد على حبس غبور : تصالحنا في القضية منذ نوفمبر

جي بي أوتو غبور ترد على استفسارات البورصة حول حكم قضائى يخص الشركة

أفصحت شركة جي بي أوتو غبور لصناعة السيارات عن تصالحها مع جهاز حماية المستهلك بشأن جنحة اقتصادية وقعت فيها شركة “إيتامكو” التابعة وذلك منذ نوفمبر الماضى.

جاء ذلك فى بيان مرسل للبورصة الخميس ردا على استفسارات بخصوص بعض الأخبار المنشورة حول حبس رئيس الشركة (رؤوف غبور) لمدة عام فى مخالفة بيع بسوق السيارات.

وقالت جي بي أوتو غبور إن تلك الأخبار المتداولة مخالفة للحقيقة، مشيرة إلى أن شركة إيتماكو مستعدة للرد على استفسارات الصحفيين والإعلاميين مع احتفاظها بحق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يحاول الإساء إليها بأى صورة من الصور.

وتعتبر “جي بي أوتو” واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم خدمات مالية غير المصرفية في السوق المصرية من خلال عدة شركات تابعة.

وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق والجزائر والأردن، ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى.

جي بي أوتو تستحوذ على توكيلات حصرية لكبرى الشركات العالمية

جي بي أوتو للسيارات

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.

وتمتلك “غبور” توكيلات حصرية لمجموعة متنوعة من العلامات الرائجة، تشمل هيونداي، مازدا، جيلي، شيري، كاري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو.

كما تمتلك وكالات حصرية لشاحنات وحافلات فولفو، شاحنات سينوتراك، متسوبيشي فوسو، إس دي إل جي، أكسا، وآي تي أو، جازبرومنيفت، لاسا، يوكوهاما، ويست ليك، تريانجل، دياموند باك، افون، دوبل كوين، جراندستون، جوديير، جامبو، ومونروه.

وتقدم الشركة خدماتها عبر 25 معرض سيارات مملوكة لها وخمسة مراكز لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار، وكذلك 17 مركزا لخدمات المبيعات وقطع الغيار، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.11 مليار جنيه بنهاية 2020 مقارنة بنحو 223.5 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 23.3 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بإيرادات بلغت 25.3 مليار جنيه خلال عام 2019.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.25 جنيه للسهم (بإجمالى 273.5 مليون جنيه) ،بدأ صرفه اعتبارا من 25 أبريل الماضى.

غبور تشرع فى بيع حصة بشركة هولندية ب 352.6 مليون جنيه

وأعلنت جي بي أوتو فى قت سابق عن شروعها فى بيع جزء من حصتها فى شركة ” MNT BV ” الهولندية للاستثمارات بقيمة إجمالية قدرها 352.6 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة ( 11 أبريل الماضى) إن إحدى شركاتها التابعة وقعت اتفاقا مع صناديق استثمار أجنبية لبيع 5% من حصتها فى الشركة الهولندية.

ومن المقرر الإفصاح عن تفاصيل تنفيذ الصفقة للمساهمين فور حصول أطرافها على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وغيرها،وفقا للشركة.

وسيترتب على الصفقة انخفاض حصة جي بى أوتو غير المباشرة فى شركة MNT INVESTMENTS BV ” الهولندية إلى 57.26%.

يشار إلى أن الشركة الهولندية المشار إليها تستحوذ على حصص مسيطرة فى رأسمال شركتى (تساهيل)، (مشروعى)، الرائدتين فى مجال التمويل متناهى الصغر والبيع بالتقسيط.

كما تساهم تلك الشركة بحصص أقل فى شركات أخرى فى مجالات التكنولوجيا المالية والنقل التشاركى ،وفقا لما جاء فى الإفصاح المرسل للبورصة.

ولفتت الشركة انتباه المساهمين والمتعاملين على السهم إلى أن تلك الصفقة مرهونة بتحقيق بعض الالتزامات القانونية على الأطراف (دون إسهاب)،وفى حالة إتمامها بصورة نهائية فسوف تفصح للمساهمين .

جي بي دخلت مجال الاستحواذات العقارية والتأمينية منذ 2020

واستحوذت شركة تابعة لجى بى أوتو فى 21 ديسمبر الماضى على 20% من أسهم شركة نيو سيتى للإسكان والتنمية المتخصصة فى الإسكان التعاونى .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الصفقة تمت من خلال شركة جى بى كابيتال ذراع الخدمات المالية غير المصرفية الممولكة لها بالكامل. وتبلغ قيمة الصفقة 73 مليون جنيه.

وقال رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة ، إن هذه الصفقة تأتى فى إطار تطلع شركته للعمل فى السوق العقارية المصرية والتى تزخر بمقومات نمو واعدة على حد قوله.

وأضاف غبورأن إتمام الصفقة يتماشى أيضا مع خطة المجموعة فى تنمية أعمالها بمجالات التأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى والتخصيم والتمويل العقارى والتوريق وغيرها.وفقا للإفصاح.

وتعد نيو سيتى للإسكان والتنمية ،أول شركة مصرية تركز على تطوير وحدات الإسكان التعاونى ،وتمتلك الشركة مشروعين سكنيين فى الوقت الحالى أحدهما فى مدينة السادس من أكتوبر والثانى بمحافظة قنا بصعيد مصر.

وأطلقت الشركة المشروع الأول ” مدينة نيو سيتى” عام 2007 بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 2.6 مليون متر مربع، بينما يمتد المشروع الثانى على مساحة 800 ألف متر مربع بمحافظة قنا بصعيد مصر.

ودخلت جى بى أوتو فى قطاع التأمين أغسطس الماضى من خلال الاستحواذ على 75% من شركة “طوكيو مارين مصر فاملي تكافل” لتأمينات على الحياة بقيمة إجمالية 84.7 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (17 أغسطس) إن هذه الصفقة تمت بالتحالف مع المجموعة المالية هيرميس من شركتى جى بي كابيتال التابعة لجى بى أوتو من ناحية، وشركة فاينانس التابعة لهيرميس.

وتتخصص طوكيو مارين مصر فاملي تكافل في خدمة شريحة هائلة من الأفراد والشركات في مصر عن طريق توفير باقة من البرامج والحلول التأمينية.

ومن المتوقع أن تثمر تلك الاتفاقية عن تنمية باقة الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها كل من المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي أوتو، من خلال توفير قاعدة للتوسع بأعمال الشركتين في قطاعات جديدة بالسوق المصرية.