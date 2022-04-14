وافق مجلس إدارة شركة جي بي أوتو غبور لصناعة السيارات على الاشتراك في تأسيس شركة “جي بي أوتو كينيا”، وشركة “جي بي أوتوموتيف” لتجارة وصناعة السيارات مساهمة مصرية.

وقالت جي بي أوتو ، في افصاح للبورصة، اليوم الخميس، إنه سيتم عرض الأمر على الجمعية العامة فور انعقادها، موضحة أنه سيتم تحديد نسب المساهمة ورأسمال الشركتين فور انعقاد الجمعية.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة جي بي أوتو، ارتفاع إيراداتها إلى 31.4 مليار جنيه خلال العام المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 23.3 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت نتائج جي بي أوتو المجمعة المرسلة للبورصة ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.84 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكاليف النشاط إلى 25.1 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 18.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما كشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع الخسائر إلى 2.4 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بخسائر بلغت 9 مليون جنيه خلال عام 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 1.35 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.84 جنيه خلال العام السابق 2020.

وقالت جي بي أوتو إن نمو أرباحها خلال الفترة المشار إليها يرجع إلى الأداء القوى لكافة قطاعاتها التشغيلة وارتفاع معدلات الطلب على منتجاتها وخدماتها المتنوعة.

وقالت رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة، إن شركته حققت أعلى نتائج أعمال في تاريخها خلال الربع الأخير من العام مسجلة مبيعات بقيمة 9 مليارات جنيه خلال هذا الربع منفردا (سبتمبر -ديسمبر 2021).

وارتفعت إيرادات قطاع المركبات بالشركة إلى 7.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير فقط بنسبة نمو 30.2% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.

بينما سجلت إيرادات نفس القطاع على مدار العام حوالى 24.9 مليار جنيه تقريبا بنسبة نمو سنوى 38.7% عن العام السابق 2020.

بينما تراجعت إيرادات الشركة خارج السوق المصرى بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1% إلى 807.1 مليون جنيه خلال 2021، بسبب التأخر الناتج عن تغيير إجراءات الجمارك والقوانين المنظمة لها فى العراق، أحد أكبر الأسواق الخارجية للشركة.