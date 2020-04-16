«جي ال ال» : 2% نموًّا بالسوق العقارية المصرية خلال الربع الأول رغم «كورونا»

عقدت شركة جي ال ال المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية ، أمس الأربعاء، ندوة عقارية على الإنترنت؛ لمناقشة أوضاع السوق على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وبحث مدى تأثير فيروس كورونا المستجدّ.

قال أيمن سامي، المدير التنفيذي لشركة جى ال ال، إنه تم عقد مقارنة بين الأسواق العقارية بثلاث دول: مصر، والإمارات، والسعودية.

قطاع السياحة يدفع العقارات لتحقيق نمو خلال الربع الأول.

وأشار المدير التنفيذي بشركة جي ال ال إلى أن القطاع العقاري ارتفع بنمو بحوالي 2% خلال الربع الأول من العام الحالى 2020.

وأوضح سامي أن ما دفع نمو القطاع العقاري المصري هو القطاع السياحي؛ فى المقابل سجل كل من السعودية والإمارات نتائج سلبية خلال الربع الأول نفسه.

توقعات نتائج أعمال العام المقبل جذابة

وتوقع المدير التنفيذي أن يحقق القطاع العقاري المصري نتائج جذابة، خلال العام الحالي 2020.

ولفت أيمن سامي إلى أن القطاع العقاري سيشهد ارتفاعًا بمعدل النمو والأرباح؛ وارتفاع حجم الإنشاءات والمبيعات بالسوق المصرية خلال العام المقبل 2021.