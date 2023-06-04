«جي إي هيلث كير» تستكشف فرص الاستثمار بالمؤتمر الطبي الإفريقي

أكدت

«جي إي هيلث كير»، المتخصصة في مجال التقنيات الطبية والحلول الرقمية المبتكرة، استكشاف فرص الاستثمار من خلال المؤتمر الطبي الإفريقي.

وتعقد النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي، في الفترة من 7 يونيو – 9 بالقاهرة.

وستعرض «جي إي هيلث كير» خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي، أجهزتها الطبية والتشخيصية الأكثر تقدماً وتطوراً والحلول الأخرى لمستقبل الرعاية الصحية.

وقال محمد هارون، مدير عام «جي إي هيلث كير» في منطقة شمال شرق أفريقيا إن الشركة تقدم ابتكاراتها الجديدة في قطاع الرعاية الصحية إلى مصر وتدعم المتخصصين في الخدمات الطبية.

وأوضح أن الشركة تستهدف جعل الرعاية الصحية الدقيقة والشخصية المناسبة لحالة كل مريض في متناول الجميع وحقيقة واقعة في مصر، وذلك من خلال الاستفادة من التحول الرقمي على نطاق واسع وبما يتماشى مع أهداف وزارة الصحة.

وذكر أن الشركة تتمتع بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع القطاعين الحكومي والخاص، إذ تمتلك الشركة ما يزيد عن 15,000 جهاز وتقنية للرعاية الصحية منتشرة في جميع أنحاء مصر.

كما وقعت خلال العام الحالي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، بالتعاون مع eHealth، مشغل الحوسبة السحابية الوطني للصحة في مصر، اتفاقية استضافة سحابية لاستكشاف تطبيقات منظومة «إديسون» لتقديم رؤى مهمة وتسهيل الفحص والاكتشاف المبكر، وتشخيص مرضى سرطان البروستاتا.

ويأتي هذا التعاون عقب حملة تقودها الحكومة لتعزيز فحص سرطان البروستاتا، ليسهل تقديم رؤى مهمة في نقطة الرعاية لاتخاذ قرارات سريعة وتعزيز السلاسة في سير عمل.