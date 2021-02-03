«جي إم سي» تقيم مزادًا لتأجير مول الهرم مارس المقبل

كشف محمد جنيدي، رئيس مجلس إدارة شركة جي إم سي للاستثمارات المالية، أن الشركة ستعقد مزادًا لتأجير الوحدات الشاغرة بمساحة 5000 متر مربع في مول الهرم المملوك لها في مارس المقبل.

الاستقرار على إنشاء مجمع مطاعم على أرض المهندسين

ولفت جنيدي، في تصريحات، لـ”المال”، إلى أن الشركة تُفاضل حاليًّا بين 3 مكاتب استشارية لتنظيم المزاد، ويتوقع أن تستقر قريبًا على أحدها.

وأوضح جنيدي أن هذا المزاد كان مقرَّرًا عقدُه في مارس العام الماضي، إلا أن ظروف فيروس كورونا حالت دون إتمامه.

وأشار جنيدي إلى أن إجمالي مساحة المول 7500 متر مربع، وتصل قيمة استثماراته إلى نحو 200 مليون جنيه، وأن المساحة المؤجَّرة منه حاليًّا 1400 متر، بواقع 1200 لكارفور ماركت في الدور الأرضي، و200 متر لشركة أورانج للاتصالات.

وحول أرض المهندسين المملوكة للمجموعة أيضًا قال جنيدي إنه تم الاستقرار على إقامة مجمع مطاعم عليها، حيث ستقوم بالسير في إجراءات التراخيص عقب إصدار الحكومة اشتراطات المباني الجديدة.

ولفت إلى أن هناك عددًا من العلامات التجارية قام بالتواصل مع الشركة للحصول على مساحات بالأرض، إلا أنه لم يتم عقد اتفاق نهائي مع أي جهة لحين وضوح الرؤية بشأن عملية البناء.

جدير بالذكر أن البيانات المالية لشركة مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية أظهرت تراجع أرباحها بـ78.7% خلال الـ9 أشهر الأول من العام الحالي.

وبلغ صافي ربح المجموعة، خلال الفترة المذكورة، 414.08 ألف جنيه، مقابل صافي ربح 1.94 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغت إيرادات النشاط خلال هذه الفترة 2.425 مليون جنيه، مقابل 2.425 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.