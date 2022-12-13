«جي إم سى» للأجهزة المنزلية تنفذ خطة توسعية بـ 100 مليون جنيه

تنفذ شركة «جي إم سى» للأجهزة المنزلية حاليا خطة إعادة هيكلة تعتمد على عدة محاور منها ضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه لزيادة طاقتها الإنتاجية ومبيعاتها بنحو 7 أضعاف، إلى جانب تصفية 9 كيانات تابعة.

وقال محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها ستكتفى بالتركيز على تصنيع الأجهزة المنزلية، وتنفيذ خطة استثمارية قيمتها 100 مليون جنيه تموّل ذاتيًا.

وأشار- فى تصريحات لـ «المال» – إلى أن شركته تستهدف التوسع فى خطوط الإنتاج الحالية بهدف مضاعفة المبيعات عدة مرات من 500 مليون إلى نحو 3.5 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، عبر التوسع فى الأسواق التصديرية ودخول السعودية، والعودة للدول الأوروبية.

وأوضح أن «جي إم سى» تصدر حاليًا إلى العراق، ودول المغرب العربى، وبعض الدول الأفريقية من بينها «أوغندا» و«تنزانيا» كما أن لديها مصانع على مساحة 30 ألف متر، تصنع بها 34 نوعًا من الأجهزة الكهربائية والمنزلية، تتنوع بين البوتاجازات، والغسالات الأوتوماتيك، ذات التحميل العلوى.

وأكد أن «جى إم سى» تسير فى إجراءات تصفية 9 شركات تابعة، متوقعًا الانتهاء منها بحلول النصف الأول من العام المقبل، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف تلك الأنشطة مقارنة مع العائد منها.

وألمح إلى أن غالبية الشركات التابعة الجارى تصفيتها حاليا تحمل اسم «جي إم سى» وتتنوع أنشطتها بين التجارة الدولية والأسواق الحرة، وتداول الأوراق المالية، والتأمين، وتأجير السيارات الليموزين.

ولفت إلى أن شركته أوشكت على تسوية مديونياتها للبنوك البالغة 180 مليون جنيه، إذ سددت 100 مليون، بينما ستدفع 30 مليونًا لبنكى «التنمية الصناعية» و«مصر» قبل نهاية الشهر الجارى، ونحو 50 مليونًا للبنك الأهلى المصرى خلال ديسمبر المقبل من خلال حصيلة بيع جزء من «مول بيراميدز» بمنطقة الهرم المملوك لها.

وأضاف «جنيدى» أن فترة رئاسته لمجلس إدارة مجموعة «جي إم سى» للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية المُدرجة فى البورصة المصرية قد انتهت، قائلا :«ليس لى أى صفة فى الشركة حاليا سوى مساهمتى ونجلى بنحو نصف مليون سهم».

وكانت المجموعة أعلنت فى إفصاح للبورصة أنه تم انتخاب مجلس إدارة جديدة للشركة بناء على دعوة الهيئة العامة للاستثمار، ولم يتضمن التشكيل الجديد اسم «جنيدى» الذى أرجع ذلك إلى عدم ترشحه لرئاسة مجلس الإدارة الذى انتهت فترة ولايته.

وحققت «جي إم سى» خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، صافى ربح 287.77 ألف جنيه، مقابل 414.08 ألف خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغت إيرادات النشاط للشركة خلال الـ9 أشهر من العام الجارى 2.425 مليون جنيه، مقابل 2.425 مليون للفترة ذاتها من العام الماضى.