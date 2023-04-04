جي إل إل: صناعة العقارات في مصر تشهد تغيراً.. وظهور اتجاهات جديدة بالسوق

عقدت شركة«جي إل إل» للاستشارات العقارية مؤتمراً مؤخراً بعنوان «الازدهار في الأوقات العصيبة: استراتيجيات التخفيف الفعالة للنجاح العقاري في مصر»، ليتناول الحديث حول استراتيجيات نجاح القطاع في ظل تغيرات الاقتصاد الكلي المصري.

وجاء المؤتمر بحضور عدداً من المتخصصين في الصناعة لمناقشة استراتيجيات التخفيف الجديدة لمكافحة الاقتصاد المضطرب في البلاد.

وخلال السنوات الأخيرة، حلت عدة أزمات على الاقتصاد المصري منها ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، كما أثرت الصدمات العالمية على الاستقرار المالي للبلاد، وبالرغم من ذلك، شهدت صناعة العقارات تغيراً في العقلية، ما أدى إلى ظهور اتجاهات جديدة بالسوق.

ومع زيادة الطلب على الإيجارات السكنية في القاهرة ، فإن هناك ارتفاعا متوقعا في الإيجارات خلال الفترة المقبلة.

كما تسببت الاستثمارات السياحية الحكومية في انتعاش صناعة الفنادق، فعلى سبيل المثال، ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPar) بنسبة 122٪ من يناير 2022 إلى ديسمبر 2022.

وكنتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال العام الماضي بأكثر من مرة، ورفع سعر الفائدة بنحو 8% على مدار العام، كان من الضروري بالنسبة للشركات بحث طرق واستراتيجيات جديدة للتخفيف من وطأة تلك الأزمات بجانب حماية نفسها في ظل تلك التقلبات.

ومن خلال مناقشات الخبراء في المؤتمر، تبين أن الإدارة الفعالة للمشروعات العقارية، والتحديد الدقيق لمراحل التطوير وتكلفة التنفيذ، بجانب عمليات الدمج والاستحواذ، ستساعد بشكل كبير الشركات على التكيف مع الأزمات الاقتصادية بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

استراتيجيات التخفيف اللازمة للشركات العقارية المصرية



كما أفادوا بضرورة أن تكون التنمية المستدامة استراتيجية مهمة يجب مراعاتها، بجانب تنويع المحافظ، فضلاً عن عمليات الدمج والاستحواذ، إذ لا توفر فقط تلك الاستراتيجيات الأموال على المدى الطويل فحسب، ولكن أيضاً تعمل على جذب المستثمرين والمستأجرين الأجانب.

وأوضح أيمن سامي مدير مكتب جي إل إل مصر أنه في أوقات الأزمات، يعتقد بعض الناس أن العقارات توفر تحوطاً ضد التضخم، وعلى الرغم من قوة ذلك الاعتقاد، إلا أن المشاكل الاقتصادية أثرت بالفعل على القطاع.

وتابع سامي أن هناك حاجة ملحة للإدارة الفعالة للمشاريع العقارية، خاصة إدارة التكلفة وتخصيص المخاطر، مشيراً إلى

أن هذة الأساليب ستسمح للقطاع العقاري بالتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة، بجانب استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أنه يستوجب على الشركات العقارية طلب المساعدة من منظمات الاستشارات الإدارية ذات الخبرة، للاستعانة بها في إدارة المشروع والتكلفة، بالإضافة إلى توفير اقتراحات إبداعية للإدارة.

وفي ذات السياق، ذكر أحد العاملين بشركة جي إل إل، أن الاستشارات في مجال إدارة المشاريع أمر بالغ الأهمية، إذ تساعد على تقييم المخاطر في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب على الشركات أخذها في الاعتبار، على غرار التحديد الدقيق لميزانيات المشروع المناسبة، ومراحل التطوير، فضلاً عن القدرة على التحكم في التكاليف، بجانب إيجاد أفضل الطرق للتنفيذ والتصميم.