«جي إل إل» تعقد ندوة على الإنترنت لإعلان نتائج أعمال الربع الأول من 2020

نظمت شركة جي إل إل للاستشارات العالمية ندوة تنظم من خلال الإنترنت؛ لمناقشة تقييم سوق العقاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من العام 2020.

كما تعلن عن تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد على القطاع، والتي تقدمها دانا سلباق، مدير قسم البحوث في الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدول الندوة

وجاءت أبرز محاور الندوة المبرمة أونلاين، تأثير فيروس كورونا على القطاع العقاري العالمي، وأداء السوق العقاري الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمحور الاخير، أهم التوجهات المستقبلية طويلة الأمد للسوق العقاري.