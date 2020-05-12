«جي أي جي» تقتنص وثيقة التأمين على أصول مكتبة الإسكندرية

حسمت مكتبة الإسكندرية المنافسة بين شركات التأمين المتقدمة للممارسة العامة لتغطية الأصول والمواقع والمسئوليات التابعة لها والتي طرحتها مطلع العام الجاري، ليتم اختيار شركة جي أي جي للتأمين.

وصرح مصدر مسئول بمكتبة الإسكندرية، أنه تم الترسية على شركة جي أي جي للتأمين، للعام الثالث على التوالي بعد منافسة مع عدة شركات.

المنافسة كانت بين 5 شركات

وأوضح المصدر أن المنافسة كانت محتدة بين الشركات خلال العام الجاري، حيث تنافست عليها كلا من شركة الدلتا للتأمين، وأورينت للتأمين التكافلى – مصر، والمصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، بالإضافة إلى مصر للتأمين، وشركة وجى آى جى للتأمين التي فازت بالممارسة.

وكانت مكتبة الإسكندرية خاطبت شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق المصرية لتقديم عروضها الفنية والمالية لتغطية الأصول والسيارات ضد جميع الأخطار والتغطيات الإضافية بـ 3.8 مليار جنيه على أن تكون البداية للتعاقد نهاية مارس الجاري.

” المال ” توقعت فوز جي أي جي للتأمين بالممارسة

وكشفت ” المال ” خلال ملع مارس الماضي أن الشركات المتقدمة جميعها تعد مقبولة من الناحية الفنية، بينما ترتكز المنافسة على العرض المالي، كما توقعت أن تكون شركة جي أي جي للتأمين هي الأقرب لاقتناص الممارسة.

وتشمل الوثيقة التي طرحتها المكتبة التغطية للأصول من مبان وتجهيزات وأنظمة تغير وأثاث ومعدات مكتبية وأجهزة حاسب آلى وأجهزة اتصالات ضد أخطار الحريق والأخطار الإضافية خلال فترة سريان الوثيقة.

وتتوزع مبالغ التأمين على مكتبة الاسكندرية بين 2.3 مليار جنيه لتغطية المباني والتجهيزات وأنظمة التشغيل وأنظمة الحريق ونظام التكييف المركزي والأنظمة الصوتية وأنظمة المراقبة ضد أخطار الحريق والأخطار الإضافية.

كما تم تخصيص مبلغ 180.8 مليون جنيه لتغطية الآثاث والمعدات المكتبية ضد الحريق، و 144 مليون جنيه لتغطية العدد والأدوات، و289.4 للمعدات الكهربائية والميكانيكية، و 229 مليون قيمة تغطية أجهزة الحاسب الآلي، و21.5 مليون لأجهزة الاتصالات، و140 مليون جنيه مبلغ تأمين اللوحات والمقتنيات الفنية والمخطوطات والكتب والخرائط النادرة.

وتم تخصيص مبلغ التأمين على الكتب والدوريات والخرائط لتصل إلى حوالي 114.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه لتغطية النقدية وأوراق النقد، بالإضافة إلى تغطية المخزون بقيمة تصل إلى 30 مليون جنيه.

الوثيقة تشمل تغطية العنف السياسي

وشملت الوثيقة المطلوب إصدارها لصالح مكتبة الاسكندرية على تغطية أخطار العنف السياسي شاملة على الإرهاب والتخريب والإضرابات العمالية والإضطرابات الأهلية، بجانب تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير بإجمالي مبالغ تأمين خلال العام تصل إلى 200 مليون جنيه.

كما تضمت الوثيقة تغطية أخطار انقطاع العمل بالمكتبة بإجمالي مبالغ تصل إلى 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى تغطية المعارض وورش العمل والحفلات الخارجية التي يكون المؤمن له مسئولاً عنها وتحت حيازته وتصرفه بما تتضمنه هذه المعارض من كتب ودوريات وتحف ومخطوطات نادرة بإجمالي 10 ملايين جنيه.

وتم تخصيص مبلغ 33 مليون جنيه لتغطية نقص وفقد الإيراد، بجانب 100 مليون جنيه لتغطية إضافات الأصول الثابتة خلال فترة سريان الوثيقة تلقائياً، بجانب 5 ملايين جنيه لتغطية المباني المجاورة عند تحقيق أية من الأخطار عن طريق السطو والخطأ، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه لتغطية أعمال الإصلاحات وتنظيف البالوعات، وكذلك 10 ملايين جنيه للعمال الإضافيين وأتعاب المهندسين المعماريين والمعاينيين والأتعاب القانونية.