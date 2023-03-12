«جي أي جي» تعقد ندوة تثقيفية لموظفات الشركة احتفالا باليوم العالمي للمرأة

قامت شركة جي أي جي – مصر (GIG) بالاحتفال باليوم العالمي بالمرأة، في الثامن من مارس الماضي، وتم عقد ندوة لموظفات الشركة بحضور دكتورة إلهام حمودة؛ استشاري نفسي وأسري ومدرب علاقات ووعي الأنوثة، لزيادة وعي الموظفات فيما يتعلق بنواحي الأسرة والعلاقات.

وحضر الندوة كافة موظفات المركز الرئيسي وفروع القاهرة، وأُذيعت الندوة عبر برنامج التواصل (ZOOM) للفروع خارج القاهرة.

وأوضحت حمودة أنه لا بد من تقديم الدعم المادي والنفسي على مستوى الأسرة والأهل والأقارب، وحتى على مستوى مكان العمل، فالحل الشامل لمشاكل المرأة عامة والعاملة خاصة، تحتاج إلى نقاش جاد موسع من خلال مؤتمرات أو ملتقيات إقليمية وعالمية، تضم جميع الشركاء داخل المجتمع من علماء الشريعة وعلم النفس والاجتماع وحتى الطب، للتشاور وتوحيد الرؤى.

تجهيزات الحفل

وجاء في ندوة شركة جي أي جي – مصر، أن المرأة تمكنت عبر إسهامها الفعلي على شتى الصُعد الاجتماعية والاقتصادية، من إحداث نقلة نوعية لإبداع المرأة العاملة، لتعديل المعادلة، وجعل العالم يسير على قدميه.

ويذكر أن عمل المرأة اليوم واقع فرضته الكثير من المستجدات والمفرزات، حيث صار يمثل جزءًا كبيرًا من الموارد البشرية للدولة، مع وعي النساء بوظيفتهن الأسرية، ممّا وسع دائرة مسؤولياتهن.

وتعد شركة جي أي جي – مصر، إحدى شركات التكافل للتأمين على الحياة في السوق المصرية، مع وجود أساس قوي وفريق عمل طموح وخبراء بمجال التأمين، حيث تسعى لإيجاد جميع الوسائل الممكنة التي تخدم عملائها وموظفيها بشكل أفضل، بإحداث فارق في سوق التأمين بقوة وإيجابية، مع الحفاظ على الخبرة والخدمة المتميزة، وتلبية احتياجات العملاء بتقديم برامج ومزايا مبتكرة كركيزة أساسية وأرض صلبة يمكن الاعتماد عليها في المستقبل.