«جي آي جي مصر ـ حياة تكافل» تطلق مبادرة إثمار للتنمية المستدامة

أطلقت شركة جى آى جى مصر – حياة تكافل مبادرة إثمار للتنمية المستدامة، وذلك في إطار مسئوليتها المجتمعية وتحقيقاً للهدف الخاص بالعمل المناخي من ضمن إطار أهداف الاستدامة، لدعم خلق بيئة نظيفة صحية أكثر أمناً واستدامة.

زراعة 300 شجرة مثمرة

قالت الشركة إنه ساهم فريق تطوعي من موظفي وموظفات الشركة لإنجاح مبادرة التشجير من خلال العمل على زرع 300 من الشجيرات المثمرة والتي من شأنها أن تعمل على مواجهة التغيرات المناخية السلبية، إضافة إلى المساهمة في خفض انبعاثات الكربون غير المرغوب بها بمدينة حدائق العاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مبادرة إثمار للتنمية المستدامة

وأكدت أنها سوف تستمر في إطلاق مبادرات أخرى متنوعة التزاماً منها باستراتيجية المجموعة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المعلن عنها من قبل الأمم المتحدة ورؤية مصر 2030.