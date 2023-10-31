«جي آي جي للتأمين» تحصد جائزة أفضل شركة في نشاط متناهي الصغر

حصدت شركة جي آي جي للتأمين – مصر جائزة أفضل شركة في التأمين متناهي الصغر على مستوى مصر من قبل مؤسسة Global Business Outlook وهي جهة تسعى إلى تقدير ومكافأة التميز في الأعمال التجارية حول العالم.

أسباب الفوز بالجائزة

قالت شركة جى آى جى للتأمين إن هناك لجنة من GBO قامت بالاطلاع على تقييمات الشركات المُشاركة من جميع أنحاء العالم، وتحديد الشركة الفائزة في العام.

وقد مُنحت الجائزة لشركة جي آي جي نظرًا لدورها الرائد والمتميز في مجال التأمين متناهي الصغر في الوصول إلى أكبر عدد من العملاء على مستوى شركات التأمين المصرية، والتوسع في نشر فكر التأمين متناهي الصغر في جميع أنحاء الجمهورية، و التعاقد مع عدد كبير من الجهات لتسهيل دفع الأقساط التأمينية من قبل الأفراد.

وأهم ما تميزت به هو استخدام التكنولوجيا في التعامل مع العملاء للتقليل من البصمة الكربونية التي تصدر عن التعاملات الورقية وتسهيل سداد الأقساط التأمينية على الأفراد.

الجدير بالذكر أن جي آي جي كانت أول شركة تحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لاستخدام الDigital Signature لإصدار وثائق إلكترونية حيث قامت بتسهيل حصول العملاء على الوثائق من خلال SMS .

قال مكين لطفى، رئيس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات بشركة جي آي جي – مصر إن التأمين متناهي الصغر أصبح أداة فعالة لمواجهة التحديات التي تُهدد حياة الفرد لتوفير حياة كريمة ومصدر دخل آمنًا لهم من مشروعات صغيرة مستدامة لكي نرفع المعاناة عن عاتق تلك الفئات.

خطة شركة جى آى جى للتأمين فى الاستدامة

وأضاف لطفي أن التكنولوجيا ساهمت بشكل كبير في تسهيل تعاملات الشركات مع العملاء، وتحقيق الدعوة العالمية للمؤسسات لمواجهة تغير المناخ وتقليل البصمة الكربونية.

وأوضح أن شركته تسعى دائمًا لتحقيق التأمين المستدام وتمكين المرأة من خلال خدمة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري في مختلف مجالات التأمين من الحوادث المتنوعة والطبي والمشروعات الصغيرة للسيدات المعيلات والأسر ذات الدخل المحدود.

الجدير بالذكر أن التأمين متناهي الصغر في مصر يقع ضمن العديد من التحديات أهمها الفئات التي يتم التعامل معها والتي هي ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي يُمثل 60% من إجمالي عدد المواطنين المصريين، ويأتي دور التأمين متناهي الصغر في إدراج الفئات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وهو ما يُعرف بالشمول المالي. ويُعتبر التأمين متناهي الصغر هو الأداة لتحقيق الشمول المالي في مصر.

وكشف أن إدارة التأمين متناهي الصغر بجي أي جي قد حققت نجاحًا العام الماضي بتجاوز عدد العملاء 2.5 مليون عميل منذ بدء الشركة الترويج للتأمينات متناهية الصغر منذ 4 أعوام.