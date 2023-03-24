«جي آي جي» تتعاقد على تأمين سيارات إسعاف مؤسسة «بهية»

وقعت شركة جي آي جي للتأمين – مصر برتوكول تعاون، مع مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، للتأمين على الحافلات وسيارات الإسعاف الخاصة بالمؤسسة ضد أي تلف أو حادث يُصيب السيارة المؤمن وملحقاتها.

وتعتبر “بهية” مؤسسة خيرية متخصصة في الفحص المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وبموجب هذا البرتوكول الموقع من لدن المؤسسة مع شركة جي آي جي للتأمين؛ تغطي الأخيرة التلفيات الجزئية والتي تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأي جزء من السيارة نتيجة حادث يقع للسيارة المؤمن عليها، أو تعويض قيمة التلفيات التي تحدث بالسيارة نتيجة الحريق الجزئي أو السرقة، وكذلك تعويض المؤسسة عن قيمة السيارة بالكامل نتيجة حادث حريق للسيارة بالكامل، إن لم يجدِ إصلاحها، بوقوع حادث جسيم ينتج عنه اعتبار السيارة هلاك كلي.

وتلتزم شركة جي آي جي بتغطية (الغير) والذي تحدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها، والذي اصطلح على تسميته (المسئولية المدنية)، فضلًا على تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.

وتلتزم شركة التأمين بدفع قيمة السيارة بالكامل (وهو مبلغ التأمين أو قيمتها السوقية أيهما أقل وقت الحادث حتى لا يكون هناك تربح للعميل من التأمين) في حالة مرور أكثر من ثلاثة أشهر على سرقة السيارة دون العثور عليها.

ومن الجدير بالذكر أن شركة جي آي جي للتأمين تسعى دائمًا لإيجاد جميع الوسائل الممكنة التي تخدم عملائها بشكل أفضل، بهدف هو إحداث فارق في سوق التأمين بقوة وإيجابية.