جيوشي موتوزر تستهدف تجميع ميكروباص فاو بحلول 2018

شريف عيسى:كشف خالد جيوشى، نائب رئيس مجلس إدارة جيوشى موتوزر، الوكيل الحصرى لفاو، عن استهداف الشركة تجميع ميكروباص 8 راكب بحلول 2018، والمزودة بمحرك سعه 1.3 لتر.وأكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الإثنين بمناسبة الإعلان عن الاستحواذ على وكالة فاو الصينية على سعى جيوشى موتورز لتجميع العديد من

شريف عيسى:

كشف خالد جيوشى، نائب رئيس مجلس إدارة جيوشى موتوزر، الوكيل الحصرى لفاو، عن استهداف الشركة تجميع ميكروباص 8 راكب بحلول 2018، والمزودة بمحرك سعه 1.3 لتر.

وأكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الإثنين بمناسبة الإعلان عن الاستحواذ على وكالة فاو الصينية على سعى جيوشى موتورز لتجميع العديد من الطرازات الملاكى سواء السيدان أو الكروس أوفر أو الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وأشار إلى أن الشركة تدرس مع بعض أجهزة الدولة الفرص الاستثمارية للاستفادة من الامتيازات التى تضمنها قانون الاستثمار تمهيدا لبدء عمليات التجميع.

وتستهدف جيوشى موتوزر بيع 1000 سيارة خلال العام الأول من الاستحواذ على الوكالة الصينية فاو.