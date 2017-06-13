جيوشي موتورز تستهدف تدشين مصنع لتجميع فاو محليا

شريف عيسى:كشف محيي الدين جيوشى، رئيس مجلس إدارة جيوشى موتورز، الوكيل الحصرى الجديد لفاو، عن سعيه الفترة المقبلة؛ لتجميع العلامة الصينية محليا، بهدف تصديرها لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد أمس الإثنين، بمناسبة توقيع جيوشى موتورز اتفاقية تعاون مع شركة فاو الصينية ل

شريف عيسى:

كشف محيي الدين جيوشى، رئيس مجلس إدارة جيوشى موتورز، الوكيل الحصرى الجديد لفاو، عن سعيه الفترة المقبلة؛ لتجميع العلامة الصينية محليا، بهدف تصديرها لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد أمس الإثنين، بمناسبة توقيع جيوشى موتورز اتفاقية تعاون مع شركة فاو الصينية لتصبح جيوشى الوكيل الحصرى لها فى مصر.

وأشار جيوشى إلى أنه سيتم إنشاء مصنع لتجميع السيارات فاو فى مصر، مؤكدا قيامه بدراسات الجدوى الشاملة واللازمة لتقييم هذا الاستثمار الضخم.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة عن طرح 6 طرازات جديدة للعلامة الصينية، 3 منها ينتمى للسيارات الملاكى وهم B50، وB30، وX40، إضافة إلى 3 طرازات تنتمى لفئة سيارات النقل الثقيل.

وأضاف أن الشركة قد خصصت مركزين لخدمات ما بعد البيع، والصيانة، وقطع الغيار بمنطقة القطامية لضمان تلبية احتياجات العملاء من الصيانة الطارئة والدورية.

وتعد فاو من كبرى شركات السيارات الصينية المملوكة للحكومة والتى يزيد إنتاجها السنوى عن 3 ملايين سيارة.