جيوشى موتورز تفتتح مركز صيانة بيجو

شريف عيسىكشف عمرو اسماعيل، عضو مجلس إدارة جيوشى موتورز -موزع معتمد لبيجو والعديد من العلامات التجارية- عن استعداد الشركة لافتتاح مركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، للعلامة الفرنسية بمدينة نصر بداية الشهر المقبل، بتكلفة استثمارية تصل إلى 80 مليون جنيه.قال إسماعيل إنه فى الفترة الماضية تمكن



شريف عيسى

كشف عمرو اسماعيل، عضو مجلس إدارة جيوشى موتورز -موزع معتمد لبيجو والعديد من العلامات التجارية- عن استعداد الشركة لافتتاح مركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، للعلامة الفرنسية بمدينة نصر بداية الشهر المقبل، بتكلفة استثمارية تصل إلى 80 مليون جنيه.

قال إسماعيل إنه فى الفترة الماضية تمكنت جيوشى موتورز من توقيع عقداً كموزع معتمد مع تحالف المنصور – سكوب الإماراتية، الوكيل الحصرى الجديد لبيجو، لتولى مهام بيع السيارات وتقديم خدمات الصيانة وبيع السيارات.

أشار إسماعيل إلى أن جيوشى تمكنت خلال الفترة الماضية من تدشين صالة عرض بالقاهرة الجديدة، متوقعاً بدء استلام السيارات وتسليم العملاء الجدد يونيو المقبل.

كان تحالف «المنصور للسيارات – سكوب الإماراتية» تمكن من طرح الجيلين الجديدين من بيجو (3008، و5008) بداية أبريل، بعد تمكنه من الاستحواذ على وكالة العلامة الفرنسية بداية العام الجارى، خلفاً لشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، الوكيل السابق لها.

تمكن التحالف من الإفراج عن 398 سيارة، من طرازات بيجو المتوافرة بالسوق المحلية، وفقاً للبيانات الواردة بتقرير منفذ الإسكندرية الجمركى عن السيارات خلال الربع الأول.