جيوشى موتورز تستعد لإطلاق 4 طرازات فاو.. يونيو المقبل

أحمد شوقى

تستعد شركة جيوشي موتورز لإطلاق 4 طرازات من سيارات العلامة الصينية فاو؛ مطلع يونيو المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الشركة في الاستحواذ على وكالة العلامة الصينية في مصر؛ بعد تعثرها لدى الوكيل السابق- وامكو موتورز.

وقال مصدر بشركة جيوشي موتورز، إن الطرازات الأربعة هى: فاو B30؛ وهي سيارة سيدان؛ وX6 وX40؛ وتنتميان إلى شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV؛ كما تخطط الشركة لطرح سيارة فان 7 راكب.

وأضاف أن هذه التشكيلة من السيارات تخاطب معظم عملاء السوق المصرية؛ سواء محبى السيدان أو عشاق السيارات الرياضية.

وأوضح المصدر أن الطرازات وصلت بالفعل إلى مخازن الشركة، لكنها غير متاحة حاليًا للبيع حاليًا؛ لكن يتم جمع بيانات العملاء الراغبين في شراء سيارة فاو على أن يتم التواصل معهم بداية يونيو المقبل؛ لإجراء اختبارات القيادة لطرازات العلامة الصينية؛ على أن يتم بعد ذلك فتح باب الحجز والإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالأسعار ومواعيد التسليم.

ولفت إلى أن الشركة لم تحدد بعد التفاصيل الخاصة بأسعار الطرازات المختلفة؛ لكن سيتم الإعلان عنها بعد الطرح.

وتحجم شركات السيارات عن إعلان الأسعار بسبب تقلبات أسعار الصرف التي تؤدي لاختلاف تكاليف الاستيراد من حين لآخر؛ كما ترجئ شركات أخرى تحديد الأسعر لوقت تسليم السيارة تحسبًا لأي تطورات.

وبخصوص خدمات ما بعد البيع والصيانة قال المصدر إن الوكيل قام بالفعل بتخصيص مركز خدمة لسيارات فاو بحي القطامية على أن يتم إنشاء مركز جديد خلال الفترة المقبلة بنفس المنطقة أيضًا.

وبشأن تدشين مراكز خدمة جديدة خارج القطامية؛ قال المصدر إنه لا تتوافر بيانات حاليًا بشأن تدشين مراكز خدمة أخرى؛ لكن الشركة ستعمل على الوصول لأكبر عدد من العملاء وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان نجاح التوكيل الجديد.

وكان عدد من شركات السيارات بصدد الإعلان عن طرح طرازات حديثة والكشف عن وكالات جديدة بالسوق المصرية قبيل أيام من الموعد الذي كان محددًا لانطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات منتصف مارس الماضي؛ لكن تأجيل المعرض دفع هذه الشركات لتغيير خططها التسويقية.