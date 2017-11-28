جيوشى موتورز بصدد إطلاق فاو المجمعة محلياً

شريف عيسى وأسماء السيدقال خالد جيوشى، نائب رئيس مجلس إدارة جيوشى موتوز، وكيل سيارات فاو الصينية، إن الشركة تبدأ دراسة الطرازات المزمع تجميعها محلياً خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع اقتراب توقيع عقود الاستحواذ على مصنع «تمسا» بالعاشر من رمضان.أكد أن الشركة تستهدف البدء بتجميع مينى فان

شريف عيسى وأسماء السيد

قال خالد جيوشى، نائب رئيس مجلس إدارة جيوشى موتوز، وكيل سيارات فاو الصينية، إن الشركة تبدأ دراسة الطرازات المزمع تجميعها محلياً خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع اقتراب توقيع عقود الاستحواذ على مصنع «تمسا» بالعاشر من رمضان.

أكد أن الشركة تستهدف البدء بتجميع مينى فان V60، 8 راكب التابع للعلامة الصينية، بحلول العام المقبل ضمن خطتها المتفق عليها بين جيوشى موتورز وفاو العالمية.

أشار نائب رئيس مجلس إدارة جيوشى موتورز، إلى أن استهداف الشركة تجميع طرازات أخرى تنتمى لفئة السيارات الملاكى والتجارى، ضمن خطه إستراتيجية طويلة الأمد.

أوضح أن الغرض من الاستحواذ على تمسا، وبدء عمليات التجميع المحلى، لتلبية احتياجات السوق المحلية من طرازات فاو، وفتح أبواب التصدير بالشرق الأوسط وإفريقيا.

كشف محمد نادر، رئيس مجلس إدارة شركة «أرشر» للاستشارات المالية، عن أن شركته تولت مهمة المستشار المالى للصفقة استحواذ «جيوشى موتورز» على مصنع « تمسا»، موضحًا أن الصفقة تُعد فى مرحلة توقيع العقود بين الطرفين رافضًا اﻹفصاح عن قيمتها.

توقع نادر بدء عملية التجميع خلال 6 أشهر من اﻵن، لحين استيراد خطوط إنتاج جديدة لتجميع السيارات، موضحا أن الشركة تفاضل خلال الفترة الراهنة بين عدة عروض مقدمة من شركات موردة لخطوط الإنتاج.

قال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، إن رئيس مجلس إدارة جيوشى موتورز، محيى جيوشى، أبدى مساعية للانضمام إلى مصنعى السيارات، بعد نجاح مفاوضاته مع الشركة الأم لتجميع طرازات العلامة الصينية محلياً.

أكد أن الفترة المقبلة تشهد البلاد زيادة فى عدد الوكلاء الراغبين فى التجميع بهدف الاستفادة من الإعفاءات التى تتوافر لدى المصنعين.

كان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قد أعلن، فى وقت سابق، سعى فاو الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج سيارات النقل، والمينى باص فى مصر، بالتعاون مع وكيلها، لافتًا إلى أنه بدء الإنتاج الفعلى مطلع مارس المقبل.

تعد «تمسا» من أكبر الشركات الأتوبيسات بتركيا، التى افتتحت مصنعها بمصر فى 2008، على مساحة 80 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 أتوبيس ومينى باص، إلا أنه فى 2013 توقف العمل به تمامًا بسبب تراجع الطلب المحلى، كما أن منافذ التصدير تعطلت بعد أن كانت ليبيا، وسوريا، والجزائر، أكبر الدول المستوردة.