«جيوسايكل» تواصل جهودها لتنظيف شواطئ بلطيم

تواصل شركة ” جيوسايكل ” الشركة الشقيقة للافارچ عضو مجموعة هولسيم العالمية، التعاون مع محافظة كفر الشيخ، لرعاية فعالية تنظيف شواطئ بلطيم بمشاركة شركة “جيوسايكل”، وجهود 150 متطوعا من شباب المحافظة.

وتنطلق الفعالية بدعم من الوزارات المختصة، ومحافظة كفر الشيخ لجمع المخلفات البلاستيكية من الشواطئ العامة وتوعية المشاركين بخطورة التلوث البلاستيكي ودورهم للحد منه،

هذا وتساهم كل من محافظة كفر الشيخ وشبابها من المتطوعين، و لافارچ مصر، وشركة جيوسايكل، بجهود مشتركة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

وصرح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن تنظيف شاطئ بلطيم لجمع البلاستيك وإعادة تدويره أو استخدامه كوقود بديل بجهد شباب متطوع من المحافظة، وتكنولوجيا ودعم من شركة جيوسايكل الشركة الشقيقة لشركة لافارچ مصر يرفع الوعي بالآثار السلبية الناجمة عن التلوث البلاستيكي.

ولفت إلى أن هذا النشاط يصب في تحققيق أهداف أجندة مصر 2030 للحد من التلوث البيئي من خلال التقدم الذي يمكننا تحقيقه عبر تشكيل منظومة متكاملة لجمع المخلفات، وعمليات إعادة التدوير، واستخدام ما لا يصلح لإعادة التدوير كوقود بديل.

وبدوره أوضح جيمي خان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة لافارچ عضو مجموعة هولسيم “نقوم بتنظيف شاطئ بلطيم من مخلفات البلاستيك لأننا نؤمن بمسؤوليتنا لخدمة مجتمعنا، مقدمًا الشكر للشباب الذين تطوعوا من محافظة كفر الشيخ للمساعدة بجهدهم وحماسهم الرائع”.

وأعرب خان عن تقديره الوافر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لرعايته لهذا الجهد التطوعي البناء، قائلا”سعداء باستمرار دورنا في المسؤولية المجتمعية والتعاون مع محافظة كفر الشيخ لتنظيف مصيف بلطيم من مخلفات البلاستيك للعام الثاني على التوالي في إطار مذكرة التفاهم التي تهدف لدعم أهداف التنمية المستدامة، وأجندة مصر 2030 للتنمية”.

في السياق ذاته قال أدهم المهدي، المدير العام لشركة جيوسايكل مصر الشركة الشقيقة للافارچ مصر”نستخدم أفضل التقنيات للتعامل مع المخلفات، بما في ذلك ثلاث محطات فرز، ومنصة معالجة مسبقة مشتركة، فضلاً عن مرافق المعالجة المشتركة النهائية في أفران الأسمنت بلافارچ مما يساعد على تقديم حلول فعالة لبيئة أفضل”، مؤكدًا على العمل و السعي بكل جدية للحد من التلوث البلاستيكي واستخدام أوسع للطاقة النظيفة، وتقليل ومنع الانبعاثات الكربونية، مما يساعد على تقديم حلول فعالة لبيئة افضل حيث ان جيوسايكل تعمل علي معالجه المخلفات بانواعها البلديه، و الزراعيه، الي جانب الكاوتش، و المطاط المستعمل، وكذلك تقوم بالتخلص الامن من المخلفات الصناعيه الناتجه عن عمليات الانتاج، او اعدام المنتجات منتهيه الصلاحيه، اومرفوضات الانتاج وذلك لمختلف الصناعات.

وتأتي هذه الفعالية لتعالج أحد أهم أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر وهو الهدف الـ 13( تغير المناخ )، والذي يأتي ضمن الأهداف التي تحتوي على 17 هدفًا إنمائيًا و 169 مؤشرًا.